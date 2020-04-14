2020-04-13T18:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чечне, последние новости на 14 апреля 2020 года: болезнь продолжает убивать чеченцев

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чечне на утро 14 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Разман Кадыров опроверг слухи и сообщил последние новости по распространению коронавируса в ЧечнеРазман Кадыров опроверг слухи и сообщил последние новости по распространению коронавируса в ЧечнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Коронавирус в Чечне, последние новости на 14 апреля 2020 года: болезнь продолжает убивать чеченцев, зафиксированы новые случаи заражения, а Рамзан Кадыров развеял слухи вокруг «эксклюзивных» экспресс-тестов для ближайшего окружения.

По данным республиканского Минздрава, на 14 апреля в республике 49 человек имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция». 15 человек выздоровели и выписались из больниц. Однако пока даже жёсткие меры не смогли остановить распространение болезни.

Ситуацию омрачают участившиеся смерти. На выходных три пациента скончались от коронавируса, общее количество погибших достигло четырёх человек. Подробностей по этому поводу власти региона не сообщали.

Тем временем в соцсетях Чечни и ряде СМИ продолжают множится слухи. Так, на планёрке 13 апреля Рамзан Кадыров особенно отметил одну возмутительную байку, которая его не на шутку разозлила. Якобы экспресс-тесты на коронавирус нещадно тратятся на ближайшее окружение руководителя республики.

Кадыров всецело опроверг фейковую новость. По его словам, в сети множатся и другие фейки. Согласно одним, заболевших в регионе якобы приравнивают к террористам. Другие утверждают, что коронавируса и вовсе не существует.

Чеченский лидер настаивает, что каждая из придуманных легенд — ложь до последнего слова. И подчеркнул, что плодящих их людей нужно находить и привлекать к ответственности за создание лишних поводов для беспокойства в трудный час. Глава Чечни резонно заметил, что в регионе принимаются исчерпывающие меры, закуплен запас необходимого медоборудования, а жители строго соблюдают режим самоизоляции. Напомним, что, помимо обычных правил, чеченцам нельзя покидать дом после 20:00 ни под каким предлогом. Выйти по существенным поводам можно лишь после 8 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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