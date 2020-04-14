2020-04-13T19:14:49+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 14 апреля 2020: показываем очаги распространения COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике, последние новости на 14 апреля 2020
Евгения СОКОРЕВА
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Карта распространения коронавируса в КБРКарта распространения коронавируса в КБР
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 14 апреля 2020: в Кабардино-Балкарии 50 заболевших COVID-19.

Подробнее об обстановке с коронавирусом в Нальчике и всей республике рассказали в Минздраве и Оперштабе РСО-Алания. Известно о 1160 контактировавших с зараженными COVID-19 на изоляции.

Наглядно показываем, как коронавирусная инфекция постепенно захватывает территорию республики. Заразу нашли у жителей 16 населенных пунктов:

Интерактивная карта обновляется каждый день. Отследить можно по ссылке в конце статьи

Интерактивная карта обновляется каждый день. Отследить можно по ссылке в конце статьи

В Нальчике выявлено 14 инфицированных, в селе Чегем II – 5, селе Чегем – 4, селе Н.Куркужин – 1, селе Кенже – 3, городе Терек – 3, селе Аргудан – 1, Баксане – 1, селе Шалушка – 8, селе Жемтала – 1, селе Хасанья – 1, селе Нартан – 1, поселке Кашхатау – 4, селе Старый Черек – 1 , селе Герпегеж – 1, селе Светловодское – 1.

- Как видите, география распространения COVID-19 расширяется, захватывая все новые населенные пункты. Просим ограничить контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, временно перейти на дистанционное общение, - обращаются к жителям КБР в Минздраве республики.

Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 592 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) – 1298 человек. О ситуации с коронавирусом в Нальчике и всей республике узнавайте также с помощью интерактивной карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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