2020-04-13T19:27:50+03:00
Общество

Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 14 апреля 2020: родным разрешили звонить в госпиталь с больными COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владикавказе, последние новости на 14 апреля 2020 [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 14 апреля 2020: в больницу с изолированными больными можно позвонить по горячей линии. Как рассказали в Минздраве Северной Осетии, это позволит сохранить врачебную тайну, но успокоить родных и близких пациентов. Республиканской клинической больницы скорой помощи. Но информацию предоставлять будут лишь тем, чьи данные переданы сотрудникам больницы.

Линия доступна с 9.00-10.00, 13.00-14.00 и 18.00-19.00. Телефон для обращений: 74-04-50.

По состоянию на 8:00 13 апреля 2020 года всего в больнице Владикавказа находятся 136 пациентов (+15 за сутки), из которых 69 лежат в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией, из них 5 человек с уже подтвержденным диагнозом. К аппаратам ИВЛ подключены 8 человек с подозрением на COVID-19.

В Республиканской детской больнице на 13 апреля находятся 22 человека, из них 12 - детей, 10 - родителей. У одной мамы нашли подозрение на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора, всего в республике 34 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 3 человека, умерших - двое. С легким течением находятся на дому в изоляции 24.

Ранее Зарема Каболова рассказала о ситуации с коронавирусом в РСО-Алания на 13 апреля:

О коронавирусе в Осетии - Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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