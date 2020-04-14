2020-04-14T01:23:06+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 апреля 2020: число больных выросло

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 14 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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Владимир Владимиров подчеркнул, что в регионе выявляются случаи заражения, не связанные с поездками за рубеж или контактами с людьми из других регионовВладимир Владимиров подчеркнул, что в регионе выявляются случаи заражения, не связанные с поездками за рубеж или контактами с людьми из других регионовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 апреля 2020: всего в регионе выявлено 86 случаев заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился ещё у 12 человек. Как рассказали в краевом Минздраве, за все время от коронавируса вылечились десять человек.

Также накануне стало известно, что на Ставрополье отец заразил двоих детей коронавирусом после поездки в Москву. Мужчина слишком беспечно отнёсся к самоизоляции. Инцидент произошёл в Железноводске. Градоначальник Евгений Моисеев не стал вдаваться в подробности, коротко объяснив, что заражённым детям 3 и 12 лет. После обнаружения у членов семьи коронавируса, их госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

Тем временем губернатор провёл в режиме видеосвязи заседание краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом по реализации поручений президента России.

В регионе уже подготовлена нормативная база для социальных выплат семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Приём заявлений после 15 мая, выплаты запланированы на июнь.

Меработникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с инфицированными больными планируются дополнительные выплаты.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в регионе выявляются случаи заражения, не связанные с поездками за рубеж или контактами с людьми из других регионов.

- Новые случаи заражения происходят уже внутри края. Это ещё раз показывает, насколько важно сейчас обеспечить режим обязательной самоизоляции и жёсткий контроль за его соблюдением, — сообщил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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