Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 14 апреля 2020 года достигло 86 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 14 апреля 2020 года: глава региона сообщил, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 12 пациентов.

Напомним, что среди них теперь есть и дети.

Так, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 86 случаев заболевания.

Подробности смерти ставропольчанки от коронавируса.

Кстати, из числа приятных новостей в «Коммунарке» поблагодарили Ставрополье за помощь. Так, на днях в инфекционную спецбольницу в Коммунарке, ставшую в России центром по лечению инфицированных COVID-19, в качестве благотворительной помощи доставили 20 тонн минеральных лечебно-столовых вод.

В больнице поблагодарили Ставрополье за вклад в борьбу с коронавирусом - бутилированная вода в индивидуальной упаковке уменьшает риск контактной передачи инфекции.

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