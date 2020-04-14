2020-04-14T13:09:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 апреля 2020 года: коронавирус нашли у 100 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 14 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 14 апреля 2020 года: за последние сутки количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 16 человек. Эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. В реанимации — 12 пациентов, в том числе грудной ребёнок.

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Как сообщает Минздрав республики, коронавирусом в Дагестане заражены ровно 100 жителей. Ещё порядка 50-ти с положительными результатами экспресс-тестов ожидают окончательного результата анализов из Москвы.

— 9 пациентов выздоровели, 6824 прошли обследование, 2107 человек находятся на карантине после возвращения из стран и регионов с неблагоприятной эпидситуацией, — говорится в сообщении Минздрава.

За последние сутки республика снова вырвалась в лидеры по количеству больных в СКФО. Ситуация в регионе остаётся напряжённой. В первую очередь, потому что часть жителей беспечно относится к соблюдению режима самоизоляции.

— Не стоит забывать — часть пациентов с первичным положительным тестом еще ждут окончательного результата, — обращается пресс-служба регионального Минздрава. — Дорогие дагестанцы! Все, что мы с Вами можем сделать в этой ситуации, это поддержать врачей и без крайней необходимости не выходить из дома. К этому жителей региона призывает все медицинское сообщество, которое знает о проблеме не понаслышке. Оставайтесь, пожалуйста, дома!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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