2020-04-14T13:09:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 14 апреля 2020 года выросло до 100

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 14 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 14 апреля 2020 года выросло до 100 человек. За последние сутки получено ещё 16 положительных результатов. 12 человек находятся в реанимации из-за коронавируса, среди них есть 10-месячный ребёнок. 3 человека с подозрением на COVID-19 скончались.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 14 апреля 2020: младенец в реанимации, обоснованность спепцпропусков и продуктовые наборы

00:00
00:00

— На сегодня в республике зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, — сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. — 2107 человек находятся на карантине после возвращения из стран и регионов с неблагоприятной эпидситуацией. Есть и положительные новости — 9 человек выписаны из больниц.

Дагестан снова поднялся на 1 строчку в антирейтинге по количеству больных в СКФо. Несмотря на растущую опасность заражения, индексы соблюдения режима домашней самоизоляции в республике крайне низкие. Многие жители пренебрегают рекомендациями. В том числе верующие, которые исправно ходят молиться в мечети, подвергая свою жизнь и жизни близких смертельной опасности.

— Дорогие дагестанцы! Все, что мы с Вами можем сделать в этой ситуации, это поддержать врачей и без крайней необходимости не выходить из дома, — говорится в обращении регионального Минздрава. — К этому жителей региона призывает все медицинское сообщество, которое знает о проблеме не понаслышке. Оставайтесь, пожалуйста, дома!

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая смерть от коронавируса в Дагестане: за несколько часов скончались три женщины

За несколько часов ночью и утром 10 апреля скончались сразу три женщины. Это первые смерти от коронавируса в Дагестане. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус и курение: риски, статистика, вопросы и ответы
В ситуации распространения малоизученной и опасной инфекции варианты того, как можно защитить себя, неизбежно обрастают самыми разнообразными мифами. Один из таких мифов — идея о том, что коронавирус не опасен для курильщиков
Новости 24
На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки
На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант
На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции
В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет
На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты
На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест
На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей
На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека