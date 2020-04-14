Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 14 апреля 2020 года выросло до 100 человек. За последние сутки получено ещё 16 положительных результатов. 12 человек находятся в реанимации из-за коронавируса, среди них есть 10-месячный ребёнок. 3 человека с подозрением на COVID-19 скончались.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 14 апреля 2020: младенец в реанимации, обоснованность спепцпропусков и продуктовые наборы 00:00 00:00

— На сегодня в республике зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, — сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. — 2107 человек находятся на карантине после возвращения из стран и регионов с неблагоприятной эпидситуацией. Есть и положительные новости — 9 человек выписаны из больниц.

Дагестан снова поднялся на 1 строчку в антирейтинге по количеству больных в СКФо. Несмотря на растущую опасность заражения, индексы соблюдения режима домашней самоизоляции в республике крайне низкие. Многие жители пренебрегают рекомендациями. В том числе верующие, которые исправно ходят молиться в мечети, подвергая свою жизнь и жизни близких смертельной опасности.

— Дорогие дагестанцы! Все, что мы с Вами можем сделать в этой ситуации, это поддержать врачей и без крайней необходимости не выходить из дома, — говорится в обращении регионального Минздрава. — К этому жителей региона призывает все медицинское сообщество, которое знает о проблеме не понаслышке. Оставайтесь, пожалуйста, дома!

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