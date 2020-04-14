2020-04-14T00:25:29+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 апреля 2020: каждому жителю придет СМС-сообщение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 14 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Борис КУДРЯВОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 апреля 2020: количество заболевших остается в пределах 13 человек. Состояние пациентов удовлетворительное, инфицированные проходят лечение на дому. Об этом сообщает оперативный штаб на своем аккаунте в Instagram.

- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении.

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу в КЧР приступил к СМС-рассылке информации о профилактике болезни. В сообщении сотрудники говорят об элементарных мерах, которые снизят риск заразиться, и о существовании "горячей линии".

- После старта смс-оповещения количество звонков на горячую линию увеличилось в несколько раз. Это говорит об эффективности данного метода информирования населения, - передает оперативный штаб слова руководителя Единого информационного центра КЧР Борисби Лайпанова.

Прошел первый день дистанционного обучения школьников из Карачаево-Черкесии. Напомним, Рашид Темрезов пообещал, что республика обеспечит детей из малоимущих семей гаджетами, а население горных сел - высокоскоростным интернетом. Все для того, чтобы технические трудности не смогли помешать ученикам получать знания. О выполнении задуманного пока ничего не сообщают.

"КП - Северный Кавказ" продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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