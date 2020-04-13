Рамзан Кадыров извинился перед «Газпромом»
Рамзан Кадыров извинился перед «Газпромом» за ошибку, допущенную «в горячке». Глава Чечни жёстко раскритиковал владельцев «Новой газеты» за финансирование СМИ, очерняющего республику.
Во время планёрки по коронавирусу чеченский лидер обрушился с критикой на «Новую». По его словам, издание существенно искажает факты и очерняет его народ. В сложной ситуации, когда пандемия коронавируса нависла угрозой над Чечнёй и Россией, Кадыров заявил, что не намерен терпеть подобные заявления.
— Мы хотим знать, что происходит в нашей стране, — написал Кадыров в соцсетях. — До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная «Новой газетой»? Мне непонятно, каким образом я должен объяснить своему народу общеизвестный факт финансирования уважаемым «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры. Которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы!
Кадыров настаивает, что в данной ситуации народу необходима защита. И подчёркивает, что никто из чеченцев не хочет нарушать законы РФ. Но в сложившейся ситуации, когда честь народа поругана, может произойти всякое.
Однако глава Чечни ошибся — «Новая» никак не относится к «Газпрому». И, спустя короткое время, ему пришлось извиниться за досадную оплошность.
— В «горячке» перепутал «Новую», к которой «Газпром» не имеет никакого отношения с «Эхом Москвы». Впрочем, особой разницы между двумя этими редакциями не вижу — они несут одну чушь против моего народа и моей республики! Считаю, что финансирование этих оппозиционных проектов заграничное. Спецслужбы должны отслеживать кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов на территории РФ, — резюмировал Кадыров.
ИСТОЧНИК KP.RU