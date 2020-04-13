Рамзан Кадыров извинился перед «Газпромом» за ошибку, допущенную «в горячке». Глава Чечни жёстко раскритиковал владельцев «Новой газеты» за финансирование СМИ, очерняющего республику.

Во время планёрки по коронавирусу чеченский лидер обрушился с критикой на «Новую». По его словам, издание существенно искажает факты и очерняет его народ. В сложной ситуации, когда пандемия коронавируса нависла угрозой над Чечнёй и Россией, Кадыров заявил, что не намерен терпеть подобные заявления.

— Мы хотим знать, что происходит в нашей стране, — написал Кадыров в соцсетях. — До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная «Новой газетой»? Мне непонятно, каким образом я должен объяснить своему народу общеизвестный факт финансирования уважаемым «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры. Которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы!

Кадыров настаивает, что в данной ситуации народу необходима защита. И подчёркивает, что никто из чеченцев не хочет нарушать законы РФ. Но в сложившейся ситуации, когда честь народа поругана, может произойти всякое.

Однако глава Чечни ошибся — «Новая» никак не относится к «Газпрому». И, спустя короткое время, ему пришлось извиниться за досадную оплошность.

— В «горячке» перепутал «Новую», к которой «Газпром» не имеет никакого отношения с «Эхом Москвы». Впрочем, особой разницы между двумя этими редакциями не вижу — они несут одну чушь против моего народа и моей республики! Считаю, что финансирование этих оппозиционных проектов заграничное. Спецслужбы должны отслеживать кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов на территории РФ, — резюмировал Кадыров.