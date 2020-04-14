Где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: районы, города и число заболевших

«КП» собрала информацию о том, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об очагах распространения COVID-19 в Ставропольском крае в нашем материале. Губернатор Владимир Владимиров заявил, что на 14 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано всего 95 случаев заражения. Новой коронавирусной инфекцией заболели жители 5 городов: Ставрополя, Железноводска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска.

- В Невинномысске всего 21 заболевший, выписано трое. На стационаре 16 человек. Дома двое. В итоге больных - 18. Без каких либо осложнений, без симптомов. "Контактных" - 88 человек, - комментирует глава города Михаил Миненков.

- У нас 21 зарегистрированный случай заболевания коронавирусной инфекцией. 1 человек выздоровел. 59 человек находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. Изучается симптоматика. 269 человек по предписанию Роспотребнадзора находятся в режиме изоляции, - рассказывает об обстановке в Пятигорске глава города Андрей Скрипник.

Также случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Советском, Минераловодском, Нефтекумском и Новоалександровском городских округах.

- В Минераловодском городском округе ситуация по COVID-19 следующая: у нас по-прежнему один заболевший, который находится в медицинском изоляторе под наблюдением врачей, - отмечает глава горокруга Сергей Перцев.

Есть среди инфицированных и жители Андроповского, Красногвардейского, Кочубеевского, Предгорного и Шпаковского районов.

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Отметим, что в крае 6 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. А 11 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели также 11 человек. Две женщины с COVID-19 скончались.

"КП" следит, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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