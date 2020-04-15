Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 апреля 2020: два пациента в крайне тяжелом состоянии

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 апреля 2020: за все время в республике выявлено 50 случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов уже излечились от коронавируса. Больше 5 тысяч местных жителей проверили на инфекцию.

В Оперштабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии говорят, что в госпитале медпомощь оказывают 26 пациентам, из них 10 – с подтвержденным статусом COVID-19, остальные – с подозрением. За минувшие сутки число больных с первично подтвержденным коронавирусом увеличилось на семь, а тест не подтвердился у одного.

В реанимации лежат пятеро, двое из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Это пациенты 58 и 68 лет, чье состояние ухудшилось из-за диабета. Обоих подключили к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 14 апреля 2020: младенец в реанимации, обоснованность спепцпропусков и продуктовые наборы 00:00 00:00

- 37 человек с подтвержденным статусом COVID-19 проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Двое переведены в госпиталь в связи с ухудшением состояния до средней степени тяжести, - комментируют в оперативном штабе КБР. - В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1195 человек имевших контакты с зараженными.