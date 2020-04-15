2020-04-14T17:07:01+03:00
Происшествия

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 апреля 2020: два пациента в крайне тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 15 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 15 апреля 2020: за все время в республике выявлено 50 случаев заболевания COVID-19. Трое пациентов уже излечились от коронавируса. Больше 5 тысяч местных жителей проверили на инфекцию.

В Оперштабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии говорят, что в госпитале медпомощь оказывают 26 пациентам, из них 10 – с подтвержденным статусом COVID-19, остальные – с подозрением. За минувшие сутки число больных с первично подтвержденным коронавирусом увеличилось на семь, а тест не подтвердился у одного.

В реанимации лежат пятеро, двое из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Это пациенты 58 и 68 лет, чье состояние ухудшилось из-за диабета. Обоих подключили к аппаратам ИВЛ.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 14 апреля 2020: младенец в реанимации, обоснованность спепцпропусков и продуктовые наборы

00:00
00:00

- 37 человек с подтвержденным статусом COVID-19 проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Двое переведены в госпиталь в связи с ухудшением состояния до средней степени тяжести, - комментируют в оперативном штабе КБР. - В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1195 человек имевших контакты с зараженными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"
У экс-министра Ставрополья конфисковали шикарный особняк
В Железноводске продолжают отрабатывать контакты заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии раскроют преступление, совершенное еще в 1993 году
На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки
На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант
На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции
В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет
На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты
На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест
На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей
На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека