Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 15 апреля 2020: тесты будет делать местная лаборатория

Коронавирус во Владикавказе, последние новости на 15 апреля 2020: среди заболевших в Осетии есть маленькие дети.

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет, хотя преимущественно это люди среднего среднего возраста.

Всего в РСО-Алания зарегистрировано 52 случая заболевания.

Важно, что теперь тестирование на COVID-19 будет проходить только в местной лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии" без подтверждения в референс-центре Москвы.

- За весь период пандемии лабораторией было проведено 2383 исследования, 157 тестов дали положительный результат на COVID-19 и были направлены в референс-центр для подтверждения. На данный момент получено 52 подтвержденных теста, 4 теста дали отрицательный результат. По 101 ожидается результат, - отметили в Роспотребнадзоре РСО-Алания.

В больнице Владикавказа находятся 160 пациентов (+30 за сутки). Из них в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией - 79, из которых семеро - с подтверждённым диагнозом COVID-19. А еще семь пациентов под аппаратами ИВЛ с подозрением на инфекцию.