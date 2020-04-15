Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 апреля 2020: выявлены очаги распространения вируса

Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 апреля 2020 года: сотрудники оперативного штаба рассказали, в каких районах республики живут заболевшие. Карту распространения опубликовал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на час ночи 15 апреля в КЧР коронавирусом инфицированы 23 человека. За сутки медики выявили десять новых случаев заболевания, еще 13 пациентов с подозрением ждут подтверждения диагноза.

По данным карты распространения больше всего больных COVID-19 в Черкесске - 12 человек. По три в Малокарачаевском (села Красный Курган, Терезе, Джага) и Ногайском (Адиль Халк, Эркен-Шахар) районах, по одному - в Урупенском (станица Преградная), Хабезском (аул Бесленей) и Карачаевоском (Карачаевск) районах. Еще двое в станице Зеленчукской.

Карта распространения. Фото: rashidtemrezov

- Трое больных находятся в инфекционном госпитале [остальные лечатся на дому - прим.ред.], один из них подключен к аппарату ИВЛ. Лечебные учреждения готовы. Средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и коечного фонда достаточно, - сказано в сообщении.

Совещание с глава районов и городов КЧР. Фото: rashidtemrezov

Власти работают над тем, чтобы предотвратить распространение коронавируса по КЧР.

- Наша важнейшая задача – уточнить поименно каждого, кто в последние дни въехал в республику из субъектов РФ, где регистрируются массовые случаи распространения коронавируса, а также лиц, контактировавших с ними, - пишет Темрезов.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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