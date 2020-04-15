2020-04-14T21:54:00+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 15 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 95

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 15 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По данным на 15 апреля 2020 года, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, количество заразившихся коронавирусом в Ставрополе и крае достигло 95 человек, за сутки их стало на девять больше.

Число погибших от коронавируса на Ставрополье не изменилось. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", это две жительницы Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени тяжести.

Тем не менее, количество вылечившихся увеличивается. По состоянию на час ночи 15 апреля из госпиталя выписали 11 (+2) выздоровевших пациентов.

- Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 1313. С начала эпидемиологической ситуации проведено 16118 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 12671, медицинскими организациями края – 3447, - сказано в сообщении Роспотребнадзора Ставрополья.

Помните! За нарушение режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственность Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Помните! За нарушение режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственностьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

По данным "Яндекс.Карты", индекс самоизоляции жителей края остается низким. К 12 часам баллы Ставрополя и Буденновска составляли 2,3 единицы. В Георгиевске, Ессентуках и Невинномысске ситуация была чуть получше - по 2,5. В Кисловодске уровень самоизоляции оценили в 2,6 балла. Самыми непослушными оказались жители Минеральных Вод (1,9 балла) и Пятигорска (2 балла). Правда, по определению сервиса, на улицах всех городов "было много людей".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Газпромбанк запускает бесплатное изучение английского для педагогов и студентов
Газпромбанк совместно с Общероссийским Профсоюзом образования и компанией EF Education First запускают двухмесячную программу бесплатного изучения английского языка для педагогов и студентов, чтобы период самоизоляции они провели максимально эффективно
Новости 24
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"
У экс-министра Ставрополья конфисковали шикарный особняк
В Железноводске продолжают отрабатывать контакты заразившихся коронавирусом
В Северной Осетии раскроют преступление, совершенное еще в 1993 году
На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель иномарки
На Ставрополье мужчина получил 6 лет тюрьмы за призывы к терроризму
В Ставрополе 16 апреля пройдет онлайн-диктант
На Ставрополье поймали более 550 нарушителей режима самоизоляции
В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет
На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты
На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест
На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей
На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека