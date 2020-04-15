Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 15 апреля 2020: заболевших COVID-19 уже 95

По данным на 15 апреля 2020 года, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, количество заразившихся коронавирусом в Ставрополе и крае достигло 95 человек, за сутки их стало на девять больше.

Число погибших от коронавируса на Ставрополье не изменилось. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", это две жительницы Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 - в средней степени тяжести.

Тем не менее, количество вылечившихся увеличивается. По состоянию на час ночи 15 апреля из госпиталя выписали 11 (+2) выздоровевших пациентов.

- Количество лиц, находящихся под медицинским наблюдением на территории края – 1313. С начала эпидемиологической ситуации проведено 16118 исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях Роспотребнадзора – 12671, медицинскими организациями края – 3447, - сказано в сообщении Роспотребнадзора Ставрополья.

Помните! За нарушение режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственностьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

По данным "Яндекс.Карты", индекс самоизоляции жителей края остается низким. К 12 часам баллы Ставрополя и Буденновска составляли 2,3 единицы. В Георгиевске, Ессентуках и Невинномысске ситуация была чуть получше - по 2,5. В Кисловодске уровень самоизоляции оценили в 2,6 балла. Самыми непослушными оказались жители Минеральных Вод (1,9 балла) и Пятигорска (2 балла). Правда, по определению сервиса, на улицах всех городов "было много людей".