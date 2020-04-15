Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 15 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом рассказал губернатор и главы городов, районов и горокругов.

На 15 апреля коронавирус обнаружен у 115 жителей (+20 случаев за сутки) Ставрополья на 18 территориях. География коронавируса не изменилась со вчерашнего дня.

Заразу нашли в биоматериалах жителей 5 городов: Кисловодска, Пятигорска, Железноводска, Невинномысска и Ставрополя. Накануне мэр Железноводска Евгений Моисеев отметил, что 9 человек из города-курорта болеют COVID-19 и находятся в Краевой клинической инфекционной больнице в Ставрополе. Из них 1 пациент - в тяжелом состоянии, остальные 8 - средней степени тяжести. Кроме того, на 14 апреля в Железноводске было 37 человек с первично подтвержденным коронавирусом. Пока не уточняется, вошли ли эти люди в число пациентов с подтвержденным за сутки диагнозом.

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Глава Невинномысска Михаил Миненков уточнил вчера вечером, что еще один житель вылечился от COVID-19.

- "Контактных" - 69, выписан 1 человек. Из 21 заболевшего, уже четверо выписаны. 15 - находятся на стационаре и двое дома, которые заражены. То есть 17 человек у нас находятся под врачебным наблюдением, - отметил мэр.

Нашли вирус и у жителей 5 районов Ставропольского края: Андроповского, Шпаковского, Кочубеевского, Красногвардейского и Предгорного.

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Глава Нефтекумского района Дмитрий Сокуренко заявил 14 апреля о первом зарегистрированном жителе с подтвержденным коронавирусом.

А также в 8 городских округах: Благодарненский, Изобильненский, Советский, Георгиевский, Ипатовский, Минераловодский, Новоалександровский и Нефтекумский.

Глава Минераловодского горокруга Сергей Перцев накануне сообщал также об одном инфицированном.

"КП" продолжает следить за тем, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус.

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