Как Ставрополье живет в режиме самоизоляции

Коронавирус сильно изменил жизнь государств и мира в целом. В непростой ситуации Ставрополье решает насущные задачи успешно. Это стало возможным в том числе благодаря заделу, созданному в процессе исполнения нацпроектов, региональных проектов и программ, утвержденных правительством края для развития по основным направлениям социально-экономической жизни региона.

Риски ограничили

Пока люди спорят, сильно преувеличена опасность новой напасти или, наоборот, недооценена, правительство Ставропольского края предпринимает продуманные и комплексные меры, консолидирует силы.

В крае создан координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством губернатора края, определен перечень основных и дополнительных мер, направленных на сдерживание роста заболеваемости, усиление профилактики и оказание поддержки жителям.

Режим обязательной самоизоляции, установленный на Ставрополье с 28 марта, продлен до 30 апреля. Краевое правительство постоянно держит руку на пульсе и оперативно вносит корректировки.

- Сегодня от наших слаженных и точных действий зависит то, как будет выполняться режим самоизоляции. Необходимо сделать все, чтобы максимально ограничить риски и сберечь здоровье жителей края, - подчеркивает губернатор Владимир Владимиров.

В городах и селах усилена работа по дезинфекции общественного транспорта, улиц и общественных пространств. Отменены все массовые мероприятия. Часть организаций перешла на удаленный режим работы. А диспетчерские и аварийные бригады служб жизнеобеспечения работают в полном объеме, как и органы правопорядка. Открыты магазины продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости, а также ряд организаций, установленный распоряжением правительства края № 148-рп от 6 апреля.

Больницы и поликлиники работают в штатном режиме, диспансеризация и профосмотры временно приостановлены. Стоматполиклиники оказывают только экстренную помощь.

Все министерства и ведомства работают в условиях нового вызова. Минздрав перепрофилирует больницы, минобразования внедряет технологии дистанционного обучения, министерство труда и соцзащиты населения, минрегионразвития и минфин работают над мерами поддержки для населения и представителей бизнеса.

Инфицированных изолировали

Медики края первыми приняли на себя удар - сегодня они каждый день имеют дело с коронавирусной инфекцией, а необходимость ее сдерживания - для них вполне конкретная задача.

Все пациенты, у которых установлено заражение коронавирусной инфекцией, содержатся в медучреждениях края изолированно. Лиц, контактировавших с носителями инфекции, постоянно выявляют и помещают под медицинское наблюдение - таких граждан сегодня в крае под наблюдением врачей больше тысячи.

Сегодня предварительное тестирование в крае ведется в 7 лабораториях. Между тем лаборатория противочумного института получила право подтверждать наличие коронавирусной инфекции в Ставропольском крае. Это значит, что результаты анализов будут предоставлены в Роспотребнадзор в кратчайшие сроки.

Уже проведено более 12 тысяч тестов. Правительство Ставрополья поручило минздраву ускорить процесс тестирования и организовать проверку всех прибывающих в край из других территорий страны.

Закупили ИВЛ и развернули койко-места

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», утвержденной правительством СК на период с 2019 по 2024 годы, региональный минздрав постоянно работает над обеспечением доступности медпомощи, повышением эффективности и совершенствованием оказания медицинских услуг.

Санитарная обработка в помещении.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня правительство края ставит перед министерством здравоохранения СК задачу оперативно подготовить медучреждения к возможному росту заболеваемости.

- Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И люди должны знать, что могут рассчитывать на оказание квалифицированной и полноценной медицинской помощи всем, кто в этом будет нуждаться, - акцентировал губернатор.

Как рассказал министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров, в больницах края развертывают дополнительные инфекционные койки. К существующим 1358 будет создано 1321 дополнительное койко-место, из них не менее половины должны быть оснащены подачей кислорода, если возникнет необходимость подключения специального оборудования. Работа идет в 12 медучреждениях края.

Минздрав Ставрополья закупает дополнительное реанимационное оборудование, средства защиты медперсонала, создает необходимый запас медикаментов. В ближайшее время в край поступят новые аппараты искусственной вентиляции легких. Средства на закупку аппаратов ИВЛ выделены распоряжением губернатора из резервного фонда края.

Семьям с детьми назначили новые выплаты

Чтобы реализовать установки президента РФ, правительство края поручило министерству труда и социальной защиты населения СК организовать работу по поддержке семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Соответствующий краевой законопроект 9 апреля одобрен Думой Ставропольского края на внеочередном заседании. Там рассказали, что общая сумма потребности составляет 4,5 млрд рублей - это финансовые ресурсы из федерального и краевого бюджетов. Край в порядке софинансирования выделяет 267 миллионов рублей.

Выплаты начнутся в июне текущего года, с доплатой с 1 января. Размер ежемесячной денежной выплаты составит 4921 рубль 50 копеек. Также семьям с детьми в Ставропольском крае предоставляются и другие виды выплат - как из федерального бюджета, так и из краевого, уточнили в министерстве.

Оказание услуг максимально упростили

- Впервые при назначении новой выплаты потребуется только подать заявление, подготовкой остальных документов займутся в органах соцзащиты, - рассказал Иван Ульянченко, руководитель минтруда и соцзащиты населения СК.

Уже в мае можно будет подать заявление о назначении и выплате любым из четырех способов: в орган соцзащиты, МФЦ, через Единый портал госуслуг или по почте.

Однако и по другим направлениям господдержки минсоцзащиты СК организовало работу таким образом, чтобы получателям не нужно было лишний раз никуда ходить. Выплата назначенных пособий и субсидий по оплате ЖКУ осуществляется автоматически в течение 6 месяцев без подачи заявления и документов - в случае их приостановления с 1 апреля.

При первичном обращении за назначением мер соцподдержки либо в целях продления их предоставления, в случае приостановления выплаты до 1 апреля, можно подать заявление и документы, направив их в орган соцзащиты по электронной почте, по почте или через Единый портал госуслуг.

При этом все меры поддержки оказываются в полном объеме. Кстати, на плановые социальные выплаты в бюджете края в настоящее время предусмотрено 20,46 млрд рублей, на 33,7% больше, чем в прошлом году.

Всего, как отметил министр, мерами соцподдержки в крае охвачены около 900 тысяч человек. На обеспечение стабильного уровня социальной защиты и соцобслуживания населения направлена государственная программа СК «Социальная поддержка граждан». На ее реализацию в бюджете края на 2020 год было заложено более 23 млрд рублей, из которых более 15 млрд - краевые средства.

Создали волонтерский центр

Особое внимание - группе риска: одиноко проживающим людям старше 65 лет. Органы соцзащиты помогают им пережить период сложной эпидситуации, ведь почти 22 тысячи из них нуждаются в бытовой помощи. Еще 30 тысяч находятся на постоянном социальном обслуживании.

Медикам помогают волонтеры.

Соцработникам помогают волонтеры. В крае создан общественно-волонтерский центр, объединивший общественников, предпринимателей, просто неравнодушных граждан. Первым волонтером центра стал губернатор Владимир Владимиров.

По состоянию на 10 апреля, поступила 3691 заявка. До конца дня 2841 гражданину осуществлена доставка продуктов или медикаментов, еще 759 получили консультации по важным вопросам. Также соцработники совместно с волонтерами разнесли одиноким пожилым и инвалидам, участникам и инвалидам ВОВ специально закупленные по поручению правительства края 310 тысяч одноразовых масок.

Разработали комплекс мер для бизнеса

Чтобы поддержать предпринимательство, правительство Ставрополья сформировало региональный штаб по мониторингу состояния экономики в крае, также разработан проект комплексных мер поддержки. Среди ключевых предложений, например, снижение налоговых ставок. Прорабатываются и другие меры.

По поручению правительства края минэкономразвития СК должен обеспечить реализацию инициативы главы государства по снижению размеров социальных взносов для малого и среднего бизнеса в два раза. Дополнительно в ближайшее время власти края внесут предложения в разрабатываемую федеральную программу поддержки бизнеса.

Организовали занятия дистанционно

- С 6 апреля в учреждениях высшего и среднего профессионального образования организован учебный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - сообщил министр образования СК Евгений Козюра. Удаленно занимаются более 40 тысяч студентов вузов и 49 тысяч студентов среднего профобразования.

Министр образования СК доложил губернатору о готовности края к дистанционному обучению.

Организация образовательного процесса в период действия ограничительных мер - важнейшая тема, считают в правительстве края. Как только выяснилось, что не во всех учебных заведениях хватает современного серверного оборудования и программного обеспечения, глава края поручил министерству подать заявку в резервный фонд. Необходимые средства будут найдены.

Школы края планируют перейти на дистанционку, как только закончатся продленные из-за коронавируса каникулы, - с 13 апреля. Минобр разослал необходимые методички, у преподавателей и учащихся есть полная информация о бесплатных образовательных ресурсах. Более 200 тысяч школьников края зарегистрировались на обучающих платформах. Для тех, у кого нет возможности подключиться к электронным образовательным площадкам, по предложению правительства края прорабатывается возможность трансляции видеоуроков на краевых каналах телевидения.

- Мы должны быть готовы к работе в любом формате учебного процесса в школах. Отдельная задача - наладить систему дистанционного контроля за качеством предоставляемых образовательных услуг, - поставил перед министерством задачу губернатор Владимир Владимиров.

Отметим, что цифровизация и освоение технических новинок - вектор, по которому минобр активно двигается в последние несколько лет. На реализацию пяти региональных проектов в рамках нацпроекта «Образование» из краевого бюджета в 2019 году было выделено более 170 млн рублей, что позволило привлечь из федерального бюджета более 1,39 млрд рублей.

На эти средства, в частности, построены две школы, открылись 70 «Точек роста», призванных перевооружить сельские школы современным оборудованием, заработал Центр цифрового образования детей «IT-куб». В 2020 году на те же цели из бюджета края выделено более 140 млн рублей (1,4 млрд руб. из федерального бюджета). Работа по модернизации системы образования в крае продолжится.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Меры строгие, но необходимые"

Действия правительства региона по нераспространению коронавирусной инфекции прокомментировал Сергей Старовойтов, руководитель федеральной экспертной сети «Клуб регионов»:

- Кто-то говорит, что меры, мол, слишком строгие, можно было бы обойтись и без них… Но именно решительность и жесткость должны стать главным козырем в борьбе с инфекцией. В Ставропольском крае к решению проблемы, считаю, подошли грамотно, объективно оценив ситуацию.

Также эксперт подчеркнул важность оперативного и честного информирования населения и отметил, что на Ставрополье «коммуникативные каналы работают практически безупречно, а губернатор Владимир Владимиров регулярно ведет свой Instagram»:

- Информационная открытость первого лица, честный диалог со ставропольцами - лучший способ бороться с домыслами и фейками в условиях, когда эпидобстановка меняется каждый день. Губернатор и главам муниципалитетов совместно с главврачами на местах рекомендует лично информировать граждан через СМИ и социальные сети.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что можно и что нельзя?

Правила действующего в крае до 30 апреля режима самоизоляции.

МОЖНО:

- работать удаленно;

- ходить в магазины за продуктами;

- ходить в аптеку;

- обращаться к врачу за неотложной помощью;

- гулять с собакой не далее 100 м от дома;

- выносить мусор.

НЕЛЬЗЯ:

- игнорировать режим обязательной самоизоляции в течение двух недель по возвращении из-за границы или из неблагополучных по коронавирусу регионов России;

- не соблюдать социальную дистанцию в 2 метра;

- покидать дом гражданам из группы риска - старше 65 лет;

- работать организациям, которые не входят в специальный перечень, указанный в распоряжении правительства края;

- отправляться на работу без специального пропуска;

- принимать новых гостей в санаториях до 1 июня.

НА ЗАМЕТКУ

В крае работают «горячие линии».

Для населения: - краевой колл-центр - 8 (800) 1000-768, круглосуточно - по вопросам, связанным с коронавирусом. - УФАС - (8652) 35-51-58, пн - чт, с 8.30 до 17.15, пт, с 8.30 до 16.15 - по вопросам завышения цен.

Для предпринимателей: - центр «Мой бизнес» - (8652) 22-52-62, пн - чт, с 9.00 до 18.00, пт, с 9.00 до 17.00 - по вопросам поддержки.

Для группы риска: - волонтерский центр - 8-800-100-93-23, ежедневно, с 8.00 до 20.00, - по заказу доставки продуктов и лекарств на дом для одиноко проживающих граждан старше 65 лет.

ВАЖНО!

В рамках государственной программы Ставрополья «Развитие здравоохранения», принятой правительством края в декабре 2018 года, на укрепление материально-технической базы медицинских организаций Ставрополья в 2019 году из краевого бюджета было выделено 1,7 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

В обязательном порядке в крае тестируют:

- лиц с внебольничными пневмониями;

- тех, кто вернулся из-за рубежа;

- кто контактировал с заболевшими, чей диагноз подтвержден лабораторно;

- лиц старше 65 лет с симптомами ОРВИ;

- медработников инфекционных стационаров, оказывающих помощь больным коронавирусом, и тех, кто осуществлял перевозку заболевших;

- находящихся в учреждениях постоянного пребывания в случае появления симптомов ОРВИ;

- призывников.