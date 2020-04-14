Режим самоизоляции на даче в Ставрополе: можно ли ехать и кому разрешено

Режим самоизоляции на даче в Ставрополе: возможно ли это, будут ли штрафы и как выехать за территорию населённого пункта. Мы собрали для вас самые точные сведения и готовы ими поделиться.

К сожалению, самоизолироваться на даче в Ставропольском крае на данный момент крайне не рекомендуется. В большинстве случаев это невозможно. Конечно, если дача не является вашим постоянным местом жительства по прописке. Однако и в этом случае, если для поездки вам нужно покинуть черту города, вам придётся взять разрешение на выезд из города.

На данный момент поездка на дачу не входит в список важных или неотложных дел, поэтому является нарушением режима самоизоляции. Более того, возделыванием земли часто увлекаются пожилые люди, входящие в группу риска. Им ещё более настоятельно рекомендуется находиться дома. В случае самовольного нарушения режима самоизоляции вам может грозить административная ответственность и существенный штраф.

Кроме того, нередко в дачных кооперативах нет магазинов с необходимым продовольствием, что ещё больше затруднит ваше положение. Поэтому выбор дачи для самоизоляции — одно из самых непрактичных и рискованных решений в период пандемии. «Комсомольская правда» рекомендует всем дачникам оставаться дома и поберечь своё здоровье.

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