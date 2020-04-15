Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 апреля 2020: число больных выросло

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 апреля 2020: всего в регионе выявлено 95 случаев заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился ещё у 9 пациентов.

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», на Ставрополье продолжается учет всех въезжающих на территорию края. Специалисты проводят контроль в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных трассах.

Напоминаем, любой приехавший в край обязан в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Для этого всем вручают письменное уведомление. Контролируют эту ситуацию в регионе правоохранители, казаки, сотрудники МЧС и другие.

Кроме этого, 14 апреля стало известно, что в крае разрабатывают сервис для оформления электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции.

Так, оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаев, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазин.

Заявителю потребуется заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении, которое базируется на сайте Госуслуг.