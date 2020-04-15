Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 15 апреля 2020 года достигло 95 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 15 апреля 2020 года: глава региона сообщил, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 9 пациентов.

Напомним, что среди них теперь есть и дети.

Так, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 95 случаев заболевания.

Тем временем в Ставропольском крае продолжают распространять анонимные фейковые сообщения.

Так, людям предлагают обращаться на телефон горячей линии поддержки пожилых и маломобильных граждан, находящихся в самоизоляции, и заказывать бесплатные продуктовые наборы для всех, у кого есть родственники старше 65 лет.

Губернатор региона считает, что подобную информацию, в которой правда смешана с ложью, иначе как грубым искажением фактов и циничным введением в заблуждение не назовёшь.

Владимир Владимиров пояснил, что гуманитарную помощь получают те, кто в ней действительно нуждается.

В том числе и одинокие пожилые ставропольчане, многодетные семьи, малоимущие, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Для этого выделяются деньги из краевого бюджета, организован Ставропольский благотворительный фонд помощи гражданам в условиях коронавирусной инфекции. А также по всему региону работают волонтёры. С вопросом можно обратиться на горячую линию краевого Минсоцтруда: 8 (8652) 71-34-78 или 8-800-7070-126.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: районы, города и число заболевших.

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