Коронавирус в Чечне, последние новости на 15 апреля 2020 года: болезнь диагностирована у 105 человек

Коронавирус в Чечне, последние новости на 15 апреля 2020 года: за последние сутки зафиксировано 41 новый случай заражения коронавирусом в республике. Общее число больных выросло почти в два раза — до 105 человек. Подробности сообщили в Минздраве региона.

В регионе продолжают умирать коронавирусные больные. На данный момент уже пять человек скончались от вирусной инфекции. Обстоятельства и причины их смерти не уточняются, известно лишь, что первая погибшая — 83-летняя старушка. Она скончалась 1 апреля.

Зафиксированы в республике и случаи выздоровления. Так, на 15 апреля, 15 человек выписаны из больниц. Их здоровью больше ничто не угрожает, хоть они и остаются под наблюдением участковых врачей.

Стоит напомнить, что во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров развеял негативные слухи о регионе. «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что большая часть экспресс-тестов уходит на диагностику ближайшего окружения чеченского лидера. Он решительно опроверг это.

Напомним, что Кадыров ввёл в республике жёсткие ограничения, чтобы сдержать эпидемию. По его приказу административные границы закрыты для гостей, авиасообщение с остальными регионами прекращено — летает лишь один самолёт из Москвы в Грозный. Введён строгий режим самоизоляции. Чеченцы по любым, даже самым важным поводам, не могут выходить из домов с 20:00 и до 8 утра.

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