2020-04-15T10:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 15 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 15 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 15 апреля 2020 года существенно выросло, перевалив за сотню. В реанимации с диагнозом COVID-19 находится грудной ребёнок, ещё 12 человек в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Эпидситуация в Дагестане продолжает накаляться. За последние сутки прибавилось ещё 5 больных. Общее число заражённых — 105 человек.

— В реанимации, в частности, находится грудной ребёнок, 10 месяцев. Ещё 12 человек также лежат в реанимации. За всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение, — сообщает республиканский Минздрав.

На данный момент ещё у 40 человек зарегистрированы предварительно положительные результаты анализов. Их биоматериал направлен на исследование в Москву. Три предварительно «положительные» женщины скончались.

— Наибольшее количество заразившихся в Махачкале, на втором месте Каспийск — там 14 заболевших, 6 человек в Южно-Сухокумске, 2 госпитализированы в Буйнакскую центральную городскую больницу, в Левашинской и Сергокалинской районных больницах по три пациента с коронавирусом, — сообщает Минздрав.

Беспокоит медиков и безответственное отношение к режиму самоизоляции. Часть дагестанцев продолжает выходить из дома, ходить на массовые молитвы в мечети. Специалисты считают, что распространение коронавируса переходит в четвёртую, бесконтрольную стадию. Выявить очаги инфекции и вовремя изолировать пациентов становится практически невозможным.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая смерть от коронавируса в Дагестане: за несколько часов скончались три женщины

За несколько часов ночью и утром 10 апреля скончались сразу три женщины. Это первые смерти от коронавируса в Дагестане. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Минздрава республики (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 1774 человек
Общее число случаев подтвержденного COVID-2019 в городе превысило 14,7 тысяч. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020
Новости 24
На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус
В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни
На Ставрополье следователи проверят информацию об увеличении преждевременных родов из-за коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Чечне превысило 100 человек
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 4147 человек
В Пятигорске вандалы сломали памятник отца Никиты Михалкова
На Ставрополье наказали женщину, нарушившую режим самоизоляции
На Ставрополье ответили на самые волнующие вопросы о дистанционном обучении школьников
На Ставрополье в канун Пасхи и Радоницы закроют кладбища
На Ставрополье иномарка столкнулась с мотоциклом, есть пострадавшие
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 115 человек
На Ставрополье митрополит призвал православных остаться дома на Пасху
На Ставрополье прибавилось еще 20 пациентов с коронавирусной инфекцией
На Ставрополье электронные билеты для выхода на улицу можно оформить из дома
В Пятигорске выявлен всего 21 случай заражения коронавирусом
В Ингушетии выписан первый пациент, излечившийся от коронавируса
В Ставрополе осудили мужчину, взорвавшего БМВ X6 вместе с водителем
Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход
В Ставрополе начали ремонтировать дорогу на улице Тухачевского
В Кисловодске закрыли въезд для машин с номерами других регионов
На Ставрополье распространяют анонимные фейковые сообщения
Дагестанского сенатора-миллиардера признали российским "королем кеша"