Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 15 апреля 2020 года существенно выросло, перевалив за сотню. В реанимации с диагнозом COVID-19 находится грудной ребёнок, ещё 12 человек в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

Эпидситуация в Дагестане продолжает накаляться. За последние сутки прибавилось ещё 5 больных. Общее число заражённых — 105 человек.

— В реанимации, в частности, находится грудной ребёнок, 10 месяцев. Ещё 12 человек также лежат в реанимации. За всеми пациентами установлено круглосуточное медицинское наблюдение, — сообщает республиканский Минздрав.

На данный момент ещё у 40 человек зарегистрированы предварительно положительные результаты анализов. Их биоматериал направлен на исследование в Москву. Три предварительно «положительные» женщины скончались.

— Наибольшее количество заразившихся в Махачкале, на втором месте Каспийск — там 14 заболевших, 6 человек в Южно-Сухокумске, 2 госпитализированы в Буйнакскую центральную городскую больницу, в Левашинской и Сергокалинской районных больницах по три пациента с коронавирусом, — сообщает Минздрав.

Беспокоит медиков и безответственное отношение к режиму самоизоляции. Часть дагестанцев продолжает выходить из дома, ходить на массовые молитвы в мечети. Специалисты считают, что распространение коронавируса переходит в четвёртую, бесконтрольную стадию. Выявить очаги инфекции и вовремя изолировать пациентов становится практически невозможным.

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