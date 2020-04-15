2020-04-15T13:27:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 апреля 2020 года: 100 человек больны, 50 — под подозрением

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 15 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Количество больных продолжает расти пугающими темпамиКоличество больных продолжает расти пугающими темпамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 15 апреля 2020 года: эпидситуация в республике остаётся напряжённой, количество заражённых растёт. Подробности сообщает республиканский Минздрав.

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— На утро 15 апреля в регионе зафиксировано 105 случаев заражения COVID-19. Ещё у 40 пациентов положительные анализы экспресс-тестов, они ждут окончательного диагноза после получения результатов анализов из Москвы. За последние сутки зафиксировано 16 новых заболевших, — сообщает пресс-служба.

На данный момент в регионе зарегистрировано 9 случаев выздоровления. Пациенты отправлены домой, врачи продолжат следить за их состоянием. Три женщины, у которых был предварительно положительный анализ, домой уже не вернутся. За несколько часов в ночь на 10 апреля они скончались от сопутствующих болезней и пневмонии.

Стало известно распределения количества больных по районам республики. Большинство из них заразились в Махачкале. На втором месте Каспийск — здесь зафиксировано 14 случаев. Дальше Южно-Сухумск — 6 человек, Левашинский и Сергокалинский районы — по три человека и Буйнакск, где заболели двое.

Минздрав продолжает просить дагестанцев соблюдать режим самоизоляции и прекратить посещать мечети, а так же другие места массового скопления людей. Но несмотря на все рекомендации, часть жителей продолжает нарушать предписания правительства, несмотря на штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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