Где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: COVID-19 нашли на 18 территориях

«КП» собрала последнюю информацию, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об очагах распространения COVID-19 в Ставропольском крае – в нашем материале.

За все время новую коронавирусную инфекцию нашли у 115 человек (+20 заболевших за минувшие сутки) на 18 территориях Ставрополья. Из них выздоровели одиннадцать, а скончались – двое.

- Все заболевшие изолированы и находятся под наблюдением врачей. Мы продолжаем брать пробы у всех, кто попадает под подозрение. Вместе с тем, хочу обратить особое внимание на сегодняшнюю цифру +20 человек. Это не что иное, как результат беспечности. Почти весь прирост обеспечен недавним безответственным проведением одного большого семейного мероприятия. Чего в сегодняшних условиях делать никак нельзя, - уточнил глава Ставрополья.

Где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом, сообщает губернатор Владимир Владимиров. Так, COVID-19 нашли у жителей Андроповского, Кочубеевского, Красногвардейского, Предгорного, Шпаковского районов, Ставрополя, Железноводска, Кисловодска, Невинномысска и Пятигорска.

- Еще один заболевший выявлен в городе. За все время зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 человека выздоровели.

Сейчас 44 человека находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. Изучается симптоматика. 271 контактный по предписанию Роспотребнадзора находится в режиме изоляции, - рассказал про коронавирус в Пятигорске глава города-курорта Андрей Скрипник.

О делах с COVID-19 в Невинномысске сообщает глава города Михаил Миненков:

- Эпидобстановка на 15 апреля по Невинномысску: всего на сегодня выявлено 23 случая коронавирусной инфекции, прибавилось еще 2 случая, 11 человек выписано. Таким образом, заболевшими числятся 12 человек.

В Железноводске, по словам градоначальника, изменений нет: 9 человек лечатся находиться в инфекционной больнице Ставрополя. Из них у 1 пациента тяжелое состояние, а 8 человек –в средней степени тяжести.

- Под подозрением – 37 человек, у которых первые тесты отрицательные. Ждем вторые, - добавил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Есть среди заболевших жители Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Новоалександровского, Советского городских округов.

В Нефтекумском горокруге один человек с COVID-19:

- Под наблюдением врачей находится: 31 контактный гражданин.Вручено 195 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции гражданам, прибывшим их других регионов России на территорию Нефтекумского городского округа, - добавил глава городского округа Дмитрий Сокуренко.

- Что касается Минераловодского городского округа, то эпидемиологическая ситуация у нас следующая: за все время подтвержден только один случай заболевания COVID-19. Пациент продолжает находиться в медицинском изоляторе под наблюдением врачей, его состояние стабильное. Медицинскими работниками у мужчины взят повторный анализ на коронавирус, который отправлен в лабораторию. Ждем, что результат будет отрицательным, - рассказывает глава горокруга Сергей Перцев.

Перед Пасхой власти Ставрополья призывают население оставаться дома в православный праздник. Предупреждают, что совершение богослужений в храмах и церквях будет затруднено. Потому что запрещено покидать дом без острой необходимости и специального пропуска или электронного билета.

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Прихожанам предлагают провести домашнюю молитву. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев подчеркивает, что все городские кладбища для посещения закрыли, чтобы не допустить массовое скопление людей.

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Отдельное постановление о приостановлении посещения кладбищ до 30 апреля подписал губернатор Владимир Владимиров. Исключение сделали для случаев погребения и участия в траурных церемониях.

Мы следим за обновлением информации на тему, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

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