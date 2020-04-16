Коронавирус в Нальчике, последние новости на 16 апреля 2020: главное про эпидобстановку в КБР

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 16 апреля 2020: что происходит с эпидобстановкой в региональной столице и республике.

По информации местного Роспотребнадзора, за все время в Кабардино-Балкарии протестированы на COVID-19 почти 6 тысяч жителей. У 50 - нашли коронавирус. Из них выздоровели шесть человек.

- 38 человек с подтвержденным статусом COVID-19 проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме, из них 8 - дети, - уточнили в ведомстве.

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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 16 апреля 2020: в госпитале под присмотром врачей находятся 27 пациентов. У семи человек подозрение на COVID-19, один из них попал в стационар по решению суда как контактировавший с инфицированным. В реанимации лежат шестеро, состояние троих - крайне тяжелое, диагностирована двусторонняя пневмония, подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки выписали пятерых, из них один пациент отправился домой на самоизоляцию, поскольку новую коронавирусную инфекцию переносит в легкой форме. А у еще одного вирус не подтвердился вообще. Трое от заболевания излечились. На домашнем карантине под медицинским наблюдением находятся 1199 человек, имевших контакты с зараженными.

"КП" следит за последними новостями по коронавирусу в Нальчике.