2020-04-15T20:06:44+03:00
Общество

Как и где можно освятить куличи в Ставрополе в период коронавируса: будут ли открыты храмы

Объясняем, как и где можно освятить куличи в Ставрополе в период коронавируса [видео]
Анна ЕГОРОВА
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Как и где можно освятить куличи в Ставрополе в период коронавируса - один из главных вопросов на Пасху 2020Как и где можно освятить куличи в Ставрополе в период коронавируса - один из главных вопросов на Пасху 2020Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Кулич - неотъемлемая часть пасхальной трапезы. Его принято освящать в церкви в Великую субботу или уже после ночной службы. В 2020 году в многовековую традицию вмешалась эпидемия. В связи с этим прихожане задаются вопросом - как и где можно освятить куличи в Ставрополе в период коронавируса?

- Дорогие ставропольчане, священники будут совершать все богослужения, наши храмы будут открыты! - заявил митрополит Кирилл. - Но я очень вас прошу, насколько возможно, оставайтесь дома! А тем, кто находится на особом карантине, кому больше 65 лет и у кого есть хронические заболевания, категорически запрещено приходить в храмы! Также прошу подумать о поездках на кладбище. Усопшие не обидятся, если мы придем в другое время, но будет любить их в душе и молиться. Мы совершенно не приучены к домашней молитве - учитесь ей!

Обращение митрополита Кирилла в связи с празднованием Пасхи в условиях коронавируса.

Дома же, кстати, можно освятить куличи, пасхи и яйца. Благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соответствующие правила размещены на сайте Русской православной церкви. В них сказано, что перед пасхальной трапезой необходимо трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» и окропить пищу освященной водой (если она есть) со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После выступления владыки в соцсетях жители Ставрополя стали спрашивать, действительно ли в Пасху можно будет попасть и на кладбище, и в храм? Андрей Джатдоев ответил, что окончательное решение еще не принято. А 15 апреля он опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что кладбища точно закроют до 30 апреля.

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- Горожане привыкли на саму Пасху бывать на кладбищах. Вспомните, как это происходит - переполнены сами кладбища и подступы к ним, переполнены автобусы. Можем ли мы себе такое позволить на фоне расползающейся эпидемии? Поэтому не обессудьте, кладбища будут закрыты, - сказал градоначальник и напомнил, что православная церковь не приветствует поход на кладбище в Пасху. - Спасаясь от коронавируса, мы уже отказались от многих привычных вещей, спасаясь от коронавируса. Надо быть последовательным. Пробыть несколько недель в изоляции и заразиться в один момент? У меня, как и всех, есть к кому прийти на кладбище. Там похоронен мой отец и бабушка, тети, двоюродные братья, у жены - ее мать, бабушка и дедушка. Настанет время, мы обязательно придем на могилу, отдадим дань памяти. А сегодня это надо сделать не выходя из дома, для того, чтобы, извините за прямоту, самим туда не попасть. Очень надеюсь на ваше понимание.

А вот про храмы глава Ставрополя ничего не уточнил. Дополнительные решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки. В Москве по требованию главного санитарного врача столицы церкви были закрыты для прихожан еще 13 апреля. Запрет продлится минимум до 19 апреля. А, например, в Самаре некоторые предприятия приглашают батюшек, чтобы освятить пасхальную продукцию прямо в заводском цеху. Соответствующая информация о совершении обряда размещается на упаковке изделия. В Челябинске же один из храмов решил для себя проблему так: столы с куличами поставят на безопасном друг от друга расстоянии, а рядом установят колонки, чтобы слушать службу, не входя в церковь.

КСТАТИ

На Пасху ставропольцы смогут побывать на службе, помолиться о здравии или упокоении близких и даже поставить свечу в режиме онлайн.

- Сделать это можно через сайт Ставропольской и Невинномысской епархии. Здесь же пройдет трансляции пасхального богослужение из главного храма епархии - Казанского кафедрального собора Ставрополя, - рассказал протоиерей Андрей Плисюк.

Количество имен для поминовения не ограничено. Сумму пожертвования каждый выбирает сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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