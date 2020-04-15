На Ставрополье ужесточат режим самоизоляции из-за коронавируса

Владимир Владимиров выпустил новое видеообращение к жителям Ставропольского края. Губернатор объявил, что власти готовят дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции - "вплоть до введения карантина".

- Мы уже планируем мероприятия по ужесточению режима в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся с преступной халатностью к происходящему - это люди, которые фактически не отвечают за себя и представляют огромную угрозу для окружающих, - сказал Владимиров в обращении.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

Губернатор отметил, что все принимаемые властями меры направлены на сокращение ограничительных мер на Ставрополье.

- У нас с вами через несколько дней большие пасхальные мероприятия, - сказал Владимиров. - Мы привыкли встречать их с родными, посещать кладбище. [...] Я прошу вас минимизировать посещение храмов. С сегодняшнего дня мы закрываем все кладбища. Они будут открыты только для погребальных мероприятий.

В видеообращении губернатор уточнил, что под медицинским наблюдением находится более двух тысяч человек. В больницах изолировано более 200 пациентов, больше 1,3 тысяч жителей самоизолировалось по приезде в край.

- Сегодня одно общественное мероприятие несет нам 50-70 зараженных. Это все вызовы, с которыми мы сталкиваемся каждый. В преддверии светлых праздников давайте помнить, что наш храм и вера - это семья, - призвал Владимиров.

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По состоянию на десять часов 15 апреля в Ставропольском крае выявили 115 (+20) случаев заболевания COVID-19. За все время борьбы с коронавирусом выздоровели 11 человек, двое скончались.