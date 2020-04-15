«Детей оправить в школу, школу закрыть на карантин»: домашнее обучение доводит родителей Кавказа «до белого каления»

Карантин и домашнее обучение может не только подарить шанс родителям больше времени проводить со своим любимым чадом. Старшему поколению приходится объяснять и показывать детям то, что они не поняли на интернет-уроке. И далеко не все в восторге от подобной перспективы.

Так, на Кавказе некоторые родители просто взвыли от слишком тесного общения. И не просто взвыли, но и нашли виноватых — учителей. Их обвиняют в неисполнении своих обязанностей. И это самое скромное.

Возмущённые родители Кавказа о системе домашнего обучения 00:00 00:00

Гневные аудиосообщения из родительских чатов находят широкий резонанс. Их публикуют в соцсетях и с жаром обсуждают. В основном, претензии высмеиваются. Но находятся и защитники подобных взглядов.

— Учителя, наверное, очень сильно обрадовались, что коронавирус вам китайцы отправили, — высказывается женщина на одной из самых популярных в сети записей. — Вы дома сидите на интернете, зарплату бесплатную получаете. А бедные родители, у кого четверо детей, у кого двое, один — дома с утра до вечера сидят. И домашнюю работу оставляют, и все оставляют, и с ними занимаются. А учителя — сидите на интернете и бесплатную зарплату получаете. Вам не стыдно? Оставьте это интернетное занятие!

Ей вторит другая родительница.

— Я эту женщину поддерживаю, очень даже правильно. Один [чёрт] я понимаю этот английский. Как я буду с ребёнком английский язык провести? Ребёнок с отцом пошёл коровы пасти, а уроки делать как? Или школы открывайте, или оставьте эту белиберду! Вы дома сидите, вам легче, у вас головные боли нету! При чём тут бедные родители?!

Возмущённые матери обещают: если из-за отсутствия интернета и возможности заниматься чадо оставят на второй год, будут жаловаться. И дойдут до минобразования Дагестана.

Ситуация требует решительных мер, считают другие. Одна из участниц классного чата предложила радикальный вариант.

— Чё, разве нельзя сделать так: детей отправить в школу, школу закрыть на карантин. Я бы им кушать носила с удовольствием! Всем четверым. А то у меня уже нервный тик начинается, — предлагает одна из мам.

Ситуация начинает беспокоить и отцов. Дагестанский мужчина жалуется, что его жена и дочь дни и ночи проводят за учёбой. И подчёркивает: систему домашнего обучения он презирает. И считает, что она только оболванивает детей.

— Грош цена таким учителям, которые идёте на поводу вот этим вот правителю! Неужели вы, взрослые люди, настолько отупели, настолько боитесь этой болезни, что вы готовы своих детей живыми под нож ставить? Это будут электронные мозги, — утверждает беспокойный отец. — Это будут просто зомби! Кому нравятся электронные мозги — пускай учатся электронно, а кто хочет получить полноценное образование, пусть идёт в школы. Я не боюсь смерти от вируса. Я боюсь смерти, что мои дети живыми будут ходить трупами, как зомби!

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