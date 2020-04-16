Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 16 апреля 2020 года достигло 115 человек

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 16 апреля 2020 года: глава региона сообщил, что за сутки в крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 20 пациентов.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Накануне вечером Владимир Владимиров выпустил новое видеообращение к жителям края. Губернатор объявил, что власти готовят дополнительные мероприятия по ужесточению режима самоизоляции – «вплоть до введения карантина».

- Мы уже планируем мероприятия по ужесточению режима в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся с преступной халатностью к происходящему - это люди, которые фактически не отвечают за себя и представляют огромную угрозу для окружающих, - сказал глава региона.

Напомним, что в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Ставрополе и крае запретят посещение всех кладбищ.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл также обратился к православным жителям края с просьбой - на Пасху остаться дома. Мера связана с распространением коронавируса и увеличением количества заболевших в регионе.

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