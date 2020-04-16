Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: число больных превысило сто человек
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: всего в регионе выявлено 115 случаев заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 20 пациентов.
Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
По-прежнему остается неизменным число выздоровевших, 11 пациентов. География коронавируса в крае не изменилась. На сегодняшний день зафиксировано две смерти.
Накануне губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.
Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях. Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.
Тем временем в Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
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Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в Ставрополе. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.
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ИСТОЧНИК KP.RU