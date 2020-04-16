2020-04-15T21:43:01+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: число больных превысило сто человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 16 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирусВ Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: всего в регионе выявлено 115 случаев заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 20 пациентов.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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По-прежнему остается неизменным число выздоровевших, 11 пациентов. География коронавируса в крае не изменилась. На сегодняшний день зафиксировано две смерти.

Накануне губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.

Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях. Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.

Тем временем в Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в Ставрополе. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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