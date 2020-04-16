Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: число больных превысило сто человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 апреля 2020: всего в регионе выявлено 115 случаев заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 20 пациентов.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

По-прежнему остается неизменным число выздоровевших, 11 пациентов. География коронавируса в крае не изменилась. На сегодняшний день зафиксировано две смерти.

Накануне губернатор Ставрополья подписал постановление, включающее кладбища в перечень объектов, посещение которых приостановлено до 30 апреля 2020 года.

Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях. Владимир Владимиров дал установку главам муниципальных образований обеспечить строгое исполнение подписанного постановления во всех районах и округах Ставрополья.

Тем временем в Ставрополе появилась восьмая лаборатория, которая исследует биоматериалы людей на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

Лабораторию развернули на базе автономной некоммерческой медицинской организации «Ставропольский краевой консультативно-диагностический центр» в Ставрополе. Работники компании будут тестировать людей с подозрением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье запретили посещать кладбище до 30 апреля

Исключение составляют случаи обращения за предоставлением услуг по погребению и участия в таких церемониях (подробнее)

На Ставрополье верующих призывают оставаться дома

Вынужденные меры связаны с распространением коронавируса (подробнее)