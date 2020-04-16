2020-04-15T23:25:00+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 100

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Согласно данным на утро 16 апреля 2020 года, обнародованным губернатором, количество зараженных в Ставрополе и крае достигло 115 человек. За сутки врачи выявили еще 20 больных.

Число умерших на Ставрополье осталось прежним. По информации, ранее опубликованной "КП - Северный Кавказ", это две женщины из Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Состояние шести человек оценивается как тяжелое, 11 - как средней тяжести.

Однако выздоровевших в крае больше. По сведениям регионального Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, от коронавируса вылечились 11 пациентов.

Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.

- Мы уже планируем мероприятия по ужесточению режима в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся с преступной халатностью к происходящему - это люди, которые фактически не отвечают за себя и представляют огромную угрозу для окружающих, - сказал в видеообращении Владимир Владимиров.

На Ставрополье тестируют электронные пропуска с QR-кодом Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье тестируют электронные пропуска с QR-кодомФото: Иван ВИСЛОВ

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

Согласно данным "Яндекс.Карты", уровень самоизоляции во многих городах Ставропольского края ухудшился. В Пятигорске (здесь и далее: днем ранее - 2, стало 1,8), Буденновске (2,3 - 2,2), Ставрополе (2,3 - 2,1), Георгиевске (2,5 - 2,3) и Невинномысске (2,5 - 2,4) индекс на 12 часов 15 апреля упал. Не изменился показатель в Минеральных Водах (1,9), Ессентуках (2,5) и Кисловодске (2,6). Самыми дисциплинированными оказались жители Михайловска - тамошний балл самоизоляции к полудню достиг 2,9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 15 апреля 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус [карта]

ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ

Как получить электронный пропуск в Ставрополе в период самоизоляции: пошаговая инструкция

Как получить электронный пропуск в Ставрополе. Рассказываем, как это сделать [инструкция]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
Врачи составили треть заболевших коронавирусом в Ингушетии
В Ставрополе открыли восьмую лабораторию, проверяющую на коронавирус
УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
Власти рассказали, как школы Ставрополья перешли на онлайн-обучение
Бывший мэр Махачкалы продал землю в 408 раз дешевле рыночной стоимости
На Ставрополье запретили посещать кладбище до 30 апреля
Предприниматели могут получить кредит под ноль процентов
На Ставрополье ищут без вести пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти
Губернатор Ставрополья проверил готовность больниц к приему больных коронавирусом
На Ставрополье скоро начнут поставлять продукты нуждающимся пенсионерам
На Ставрополье верующих призывают оставаться дома
Минздрав Ставрополья озвучил причины заболеваемости коронавирусом
Ставрополье включилось в программу комплексного развития села
В Ставрополе мужчина взорвал машину с человеком за долги
На Ставрополье дебошир вызвал друзей для разборки с инспекторами ДПС
На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус
В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни