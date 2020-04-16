Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 16 апреля 2020: заболевших COVID-19 больше 100
Согласно данным на утро 16 апреля 2020 года, обнародованным губернатором, количество зараженных в Ставрополе и крае достигло 115 человек. За сутки врачи выявили еще 20 больных.
Число умерших на Ставрополье осталось прежним. По информации, ранее опубликованной "КП - Северный Кавказ", это две женщины из Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Состояние шести человек оценивается как тяжелое, 11 - как средней тяжести.
Однако выздоровевших в крае больше. По сведениям регионального Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, от коронавируса вылечились 11 пациентов.
Обращение губернатора Ставрополья_15 апреля 2020.
- Мы уже планируем мероприятия по ужесточению режима в отдельных городах, вплоть до введения карантина на территории Ставропольского края. Поэтому все люди, которые сегодня не верят или относятся с преступной халатностью к происходящему - это люди, которые фактически не отвечают за себя и представляют огромную угрозу для окружающих, - сказал в видеообращении Владимир Владимиров.
На Ставрополье тестируют электронные пропуска с QR-кодомФото: Иван ВИСЛОВ
УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ
Согласно данным "Яндекс.Карты", уровень самоизоляции во многих городах Ставропольского края ухудшился. В Пятигорске (здесь и далее: днем ранее - 2, стало 1,8), Буденновске (2,3 - 2,2), Ставрополе (2,3 - 2,1), Георгиевске (2,5 - 2,3) и Невинномысске (2,5 - 2,4) индекс на 12 часов 15 апреля упал. Не изменился показатель в Минеральных Водах (1,9), Ессентуках (2,5) и Кисловодске (2,6). Самыми дисциплинированными оказались жители Михайловска - тамошний балл самоизоляции к полудню достиг 2,9.
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ИСТОЧНИК KP.RU