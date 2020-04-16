Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 16 апреля 2020 года, последние новости о коронавирусе, официальная статистика и количество смертей. «КП - Северный Кавказ» собрала для вас последние данные о распространении COVID-19 в республике.

16 апреля 2020 количество заболевших коронавирусом в Дагестане года снова выросло. Зафиксировано пять новых случаев заражения. Общее количество инфицированных — 105 человек. 9 жителей выздоровели.

— Сегодня подтверждено, что три смерти пациенток 10 апреля были связаны с коронавирусной инфекцией. У них развилась тяжёлая форма пневмонии. На её фоне появились осложнения хронических заболеваний, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Дагестан вновь опустился на второе место по количеству заражённых в СКФО. Ставропольский край с 115 заболевшими обходит республику. Но ситуация остаётся сложной. Большая часть жителей республики пренебрегает требованиями режима обязательной самоизоляции, что существенно повышает риск заражения.

«Комсомольская правда» узнала, каких районах республики зарегистрированы случаи заражения COVID-19. Подробную информацию об этом читайте по ссылке.

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