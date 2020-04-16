Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 апреля 2020: уроки для школьников проведут по ТВ

Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 апреля 2020 года: количество больных выросло до 30 человек. За сутки в республике выявили еще семь инфицированных. Такие данные приводят глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и оперативный штаб.

- Все новые заболевшие - жители Черкесска. Выявлены, как контактные с ранее подтвержденными больными, - написал Темрезов. Теперь почти две третьих больных коронавирусом в КЧР - жители Черкесска.

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Девять человек из 30 положены в больницу, остальные продолжают лечиться на дому - они находятся под медицинским наблюдением.

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Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, власти Карачаево-Черкесии учредили рейды по контролю режима самоизоляции. За соблюдением указа главы республики следят пять рабочих групп.

- Проверка также будут произведена в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, продолжающих работать в нарушении указа руководителя региона, - сказано в сообщении.

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Регион минимизирует последствия дистанционного обучения. Ранее, чтобы дети могли получать знания на равных, глава КЧР пообещал провести высокоскоростной интернет в горные села, а школьникам из малоимущих семей - подарить технику. Теперь же местный телеканал планирует пустить в эфир образовательные программы.

- Уроки транслируются ежедневно в будни с 8:30 до 17:30, а для выпускных классов – 9-го и 11-го, которые готовятся к сдаче государственных экзаменов, дополнительно вводятся часы по выходным – для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, - написал Темрезов.

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