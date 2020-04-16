2020-04-16T00:31:47+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 апреля 2020: уроки для школьников проведут по ТВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 16 апреля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 апреля 2020 года: количество больных выросло до 30 человек. За сутки в республике выявили еще семь инфицированных. Такие данные приводят глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов и оперативный штаб.

- Все новые заболевшие - жители Черкесска. Выявлены, как контактные с ранее подтвержденными больными, - написал Темрезов. Теперь почти две третьих больных коронавирусом в КЧР - жители Черкесска.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Девять человек из 30 положены в больницу, остальные продолжают лечиться на дому - они находятся под медицинским наблюдением.

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на десять часов 15 апреля

Карта распространения коронавируса в КЧР. Данные на десять часов 15 апреля

Чтобы предотвратить массовое распространение вируса, власти Карачаево-Черкесии учредили рейды по контролю режима самоизоляции. За соблюдением указа главы республики следят пять рабочих групп.

- Проверка также будут произведена в отношении индивидуальных предпринимателей и организаций, продолжающих работать в нарушении указа руководителя региона, - сказано в сообщении.

В больницы КЧР привезли 10 тысяч литров антисептиков.Видео: оперативный штаб КЧР

Регион минимизирует последствия дистанционного обучения. Ранее, чтобы дети могли получать знания на равных, глава КЧР пообещал провести высокоскоростной интернет в горные села, а школьникам из малоимущих семей - подарить технику. Теперь же местный телеканал планирует пустить в эфир образовательные программы.

- Уроки транслируются ежедневно в будни с 8:30 до 17:30, а для выпускных классов – 9-го и 11-го, которые готовятся к сдаче государственных экзаменов, дополнительно вводятся часы по выходным – для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, - написал Темрезов.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации [карта, сводка по коронавирусу в СКФО]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Страшно было первые 18 километров»: Две пенсионерки из-за закрытых границ шесть дней добирались на перекладных из Белоруссии в Петербург
За это время бабушки преодолели две с половиной тысячи километров - автостопом, такси, поездом, электричкой и просто пешком
Новости 24
Врачи составили треть заболевших коронавирусом в Ингушетии
В Ставрополе открыли восьмую лабораторию, проверяющую на коронавирус
УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон
Власти рассказали, как школы Ставрополья перешли на онлайн-обучение
Бывший мэр Махачкалы продал землю в 408 раз дешевле рыночной стоимости
На Ставрополье запретили посещать кладбище до 30 апреля
Предприниматели могут получить кредит под ноль процентов
На Ставрополье ищут без вести пропавшего мужчину, страдающего потерей памяти
Губернатор Ставрополья проверил готовность больниц к приему больных коронавирусом
На Ставрополье скоро начнут поставлять продукты нуждающимся пенсионерам
На Ставрополье верующих призывают оставаться дома
Минздрав Ставрополья озвучил причины заболеваемости коронавирусом
Ставрополье включилось в программу комплексного развития села
В Ставрополе мужчина взорвал машину с человеком за долги
На Ставрополье дебошир вызвал друзей для разборки с инспекторами ДПС
На Ставрополье провели 17 тысяч тестов на коронавирус
В Пятигорске ветеринар 13 лет воровал зарплату у фиктивных сотрудников
Количество заболевших коронавирусом в Ингушетии: число пациентов выросло на полсотни