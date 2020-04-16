В Думе края поддержали снижение налогов для ставропольского бизнеса

Внеочередное заседание Думы Ставропольского края состоялось в четверг 16 апреля. Законодатели одобрили законопроекты, направленные на поддержку ставропольского бизнеса.

Главная цель изменений - помочь предпринимателям в условиях распространения коронавирусной инфекции и нынешней экономической ситуации.

Новые меры поддержки касаются уплаты налогов и адресованы организациям, которые работают в отраслях, в наибольшей степени пострадавших из-за коронавируса. Их перечень утвержден Постановлением Правительства России № 434 от 3 апреля 2020 года.

Среди них - туризм, сфера искусства и развлечений, физкультуры и спорта, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания и предоставления бытовых услуг населению и некоторые другие.

Краевые депутаты приняли изменения в законодательные акты и установили пониженные налоговые ставки для бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Применяться данные нормы будут с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года.

Для предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, законом устанавливаются минимально возможные налоговые ставки. С 6 до 1 процента снижена ставка для тех, кто платит налог с доходов, а предприниматели, выбравшие объектом налогообложения доходы минус расходы, уплатят 5 процентов вместо 15. Кроме того, законодатели приняли решение уменьшить в 2 раза ставку налога на имущество организаций.

Также для организаций, имеющих объекты недвижимого имущества, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость, законом установлена льгота в виде снижения в 2 раза суммы налога. Это, например, торговые центры площадью более 250 квадратных метров. В отношении такого имущества, которое сдается в аренду, льгота будет действовать при условии, что собственник снизит арендную плату.

- Бизнес находится в очень непростой ситуации. Вчера президент России Владимир Путин объявил о новых федеральных мерах поддержки предпринимателей. Сегодня мы утвердили и региональные меры. В совокупности все это должно помочь, особенно малому и среднему бизнесу, пережить сложное время, сохранить своих сотрудников и продолжить работу после снятия ограничений из-за коронавируса, - отметил председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Одобрили депутаты и новый порядок предоставления государственных гарантий Ставропольского края. Обратиться за получением госгарантии по целевым кредитам и займам - например, на выплату заработной платы сотрудникам, - могут организации санаторно-курортной сферы и предприятия ЖКХ. На эти цели в краевом бюджете предусмотрены средства в размере 2 миллиардов рублей.

На заседании также утверждены и другие изменения в закон о бюджете Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов и в закон о региональном резервном фонде. В частности, расширены перечни приоритетных расходов в связи с влиянием распространения коронавирусной инфекции на экономику региона.

Среди них - профилактика и устранение последствий распространения коронавируса, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, социальное обеспечение населения, финансовая помощь муниципальным образованиям и другие направления. Основные параметры бюджета остались неизменными.

КСТАТИ

В завершение заседания депутаты внесли изменения в регламент Думы Ставропольского края, добавив возможность проведения заседаний Думы в дистанционном формате.