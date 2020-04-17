2020-04-16T20:14:29+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: районы, города и число заболевших

На 17 апреля 2020 года в Ставропольском крае зарегистрировано 143 случая заражения [аудио]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Число заболевших в регионе растетЧисло заболевших в регионе растетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

«КП» собрала информацию: где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об очагах распространения COVID-19 в Ставропольском крае в нашем материале.

Всего в регионе 143 случая инфицирования COVID-19. Большинство зарегистрированных за 14 и 15 апреля больных связаны с массовым мероприятием, которое провели в одном из городских округов Ставрополья вопреки требованиям режима самоизоляции.

В Пятигорске сегодня не могут определить источники заражения. Как подчеркнул губернатор, из всех случаев заболевания в крае около 20% - в Пятигорске. Наблюдается в 2,5 раза увеличение заболевания на 1 жителя. В городе-курорте в этой связи вводится карантин.

- Еще 7 заболевших выявлено в городе. За все время зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 выздоровели. Сейчас 23 человека находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. А 302 контактных по предписанию Роспотребнадзора находятся в режиме изоляции, - сообщил на кануне Андрей Скрипник.

Кстати, Андрей Скрипник сложил полномочия главы города-курорта и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска планируется возложить на Льва Травнева.

Переоборудование больниц, QR-коды и Пасха онлайн: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

В Невинномысске за все время нашли 28 человек с коронавирусной инфекцией. Из них были выписаны 13 человек. Накануне прибавилось еще 5 случаев, и двое покинули больницу как выздоровевшие.

- Таким образом, заболевшими числятся 15 человек, - уточнил глава города Михаил Миненков.

Первая смерть на Ставрополье: ситуация с коронавирусом в крае и на Северном Кавказе на 8 апреля

00:00
00:00

Всего коронавирус нашли на 18 территориях Ставрополья. Города: Пятигорск, Ставрополь, Кисловодск, Железноводск и озвученный выше Невинномысск. Кроме того, заболели COVID-19 жители 8 городских округов: Благодарненский, Изобильненский, Советский, Георгиевский, Ипатовский, Минераловодский, Новоалександровский и Нефтекумский.

Глава Нефтекумского горокруга Дмитрий Сокуренко еще 14 апреля заявил о первом зарегистрированном жителе с подтвержденным диагнозом.

В Минераловодском городском округе тоже выявлен только один заболевший коронавирусом. По замечанию главы горокруга Сергея Перцева, пациент изолирован в стационаре.

В число территорий, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом, вошли и следующие районы: Андроповский, Шпаковский, Кочубеевский, Красногвардейский и Предгорный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пятигорске рассказали, что ждет горожан на карантине
В Пятигорске временным главой города назначен Лев Травнев
В Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
В Ставрополе стали известны причины заражения коронавирусом в крае
На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Кремле заявления Кадырова по поводу «Новой газеты» считают эмоциональными
На Ставрополье тысячи школьников получат бесплатные продуктовые наборы
В КБР оштрафуют мужчину, разместившего в сети лживый ролик про корнавирус
На Ставрополье выросло производство птичьего и индюшечьего мяса
В Ставрополе на Пасху ограничат движение транспорта к кладбищам
На Ставрополье "выездные" онкологи нашли 15 жителей с новообразованием
На Ставрополье осудят мать за попытку убить новорожденного сына
На Ставрополье более 22 тысяч торговцев получат поддержку
На Ставрополье могут ввести карантин
Семья дагестанского сенатора попала в список "самых богатых" в России
На Ставрополье 17 апреля ожидаются заморозки
В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия
На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150
В Дагестане полицейские убили мужчину, открывшего по ним стрельбу