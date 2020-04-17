Где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом: районы, города и число заболевших

«КП» собрала информацию: где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об очагах распространения COVID-19 в Ставропольском крае в нашем материале.

Всего в регионе 143 случая инфицирования COVID-19. Большинство зарегистрированных за 14 и 15 апреля больных связаны с массовым мероприятием, которое провели в одном из городских округов Ставрополья вопреки требованиям режима самоизоляции.

В Пятигорске сегодня не могут определить источники заражения. Как подчеркнул губернатор, из всех случаев заболевания в крае около 20% - в Пятигорске. Наблюдается в 2,5 раза увеличение заболевания на 1 жителя. В городе-курорте в этой связи вводится карантин.

- Еще 7 заболевших выявлено в городе. За все время зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2 выздоровели. Сейчас 23 человека находятся в домашних условиях под наблюдением медиков. А 302 контактных по предписанию Роспотребнадзора находятся в режиме изоляции, - сообщил на кануне Андрей Скрипник.

Кстати, Андрей Скрипник сложил полномочия главы города-курорта и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска планируется возложить на Льва Травнева.

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В Невинномысске за все время нашли 28 человек с коронавирусной инфекцией. Из них были выписаны 13 человек. Накануне прибавилось еще 5 случаев, и двое покинули больницу как выздоровевшие.

- Таким образом, заболевшими числятся 15 человек, - уточнил глава города Михаил Миненков.

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Всего коронавирус нашли на 18 территориях Ставрополья. Города: Пятигорск, Ставрополь, Кисловодск, Железноводск и озвученный выше Невинномысск. Кроме того, заболели COVID-19 жители 8 городских округов: Благодарненский, Изобильненский, Советский, Георгиевский, Ипатовский, Минераловодский, Новоалександровский и Нефтекумский.

Глава Нефтекумского горокруга Дмитрий Сокуренко еще 14 апреля заявил о первом зарегистрированном жителе с подтвержденным диагнозом.

В Минераловодском городском округе тоже выявлен только один заболевший коронавирусом. По замечанию главы горокруга Сергея Перцева, пациент изолирован в стационаре.

В число территорий, где в Ставропольском крае зафиксированы случаи заражения коронавирусом, вошли и следующие районы: Андроповский, Шпаковский, Кочубеевский, Красногвардейский и Предгорный.