Коронавирус в Нальчике, последние новости на 17 апреля 2020: карта распространения коронавируса в КБР

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 17 апреля 2020: что изменилось в республике за прошедшие сутки.

Карта от оперштаба

В Кабардино-Балкарии завели первый административный протокол на местного жителя за распространение недостоверной информации о коронавирусе. В одной из групп в социальной сети появился видеоролик под названием «Коронавирус - спецоперация по введению концлагеря во всем мире?». Автором публикации был 32-летний житель Тырныауза Эльбрусского района. Мужчине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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Всего в республике протестированы 6429 человек. Коронавирус нашли у 69-ти. У 40 человек с подтвержденным статусом COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, лечение они получают дома. Из них 8 - дети.

В госпитале находятся 39 пациентов.

За минувшие сутки были госпитализировано – 12 с подозрением на COVID-19. В реанимации находятся 6 человек, 3 из них в крайне тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией – все старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Накануне был выписан один пациент с неподтвержденным коронавирусом.

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- С 15 апреля начат прием больных во второй госпиталь, за ночь (ночь на 15 апреля - прим. Ред.) поступило 5 пациентов с пневмонией. Состояние пациентов тяжелое и средней тяжести, - уточнили в Минздраве КБР. - Всего с начала распространения COVID-19 на территории КБР выздоровело 6 человек.