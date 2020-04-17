Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 апреля 2020: больных стало 49 человек

Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 апреля 2020 года: количество больных резко возросло. За сутки в республике выявили 19 новых случаев, теперь зараженных - 49. Умерших нет, выздоровевших пока - тоже. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

- Все новые заболевшие [15 из 19 - прим.ред.] выявлены как контактные с ранее подтвержденными больными, - сказано в сообщении.12 инфицированных госпитализировали, они получают лечение в полном объеме. Остальные зараженные остаются дома под наблюдением врачей.

Карта распространения коронавируса. Данные на 18 часов 16 апреля

Карачаево-Черкесская Республика занимает третье место по охвату населения тестированием на коронавирус.

- По количеству проведённых тестов на 100 тысяч населения Карачаево-Черкесия входит в число лидеров среди регионов СКФО. В нашем регионе проведено 606 исследований на 100 тысяч человек. В Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае эти показатели - 621 и 607 соответственно, - сообщает оперативный штаб.

В больницы КЧР привезли 10 тысяч литров антисептиков.Видео: оперативный штаб КЧР

Всего в КЧР провели 3075 исследований на коронавирус. Как сообщает республиканское управление Роспотребнадзора, тестов в лабораториях хватает.

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