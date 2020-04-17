Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 апреля 2020: в Пятигорске ввели карантин

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 апреля 2020: всего в регионе выявлено 143 случая заболевания. За прошедшие сутки диагноз подтвердился еще у 28 пациентов.

По словам губернатора, в основном это "эхо" одного крупного семейного праздника, которое провели в Георгиевском округе во время режима самоизоляции.

Непростая эпидобстановка по коронавирусу сложилась в Пятигорске. Там за несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.

По мнению Владимира Владимирова, чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. В городе-курорте с 17 апреля вводят карантин.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, что ждет жителей курорта с 17 апреля. В городе закрываются все предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, ЖКХ, и предприятий, занятых в жизнеобеспечении города.

С 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дня. Останется открытыми шесть въездов/выездов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Что касается ранее выданных пропусков, то теперь они недействительны. Новые пропуски горожане получат в течение ближайшей недели.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

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