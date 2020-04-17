Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 17 апреля 2020 года превысило почти полторы сотни

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на утро 17 апреля 2020 года: в крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, на сегодняшний день в регионе уже 143 зараженных человека. За сутки этот список пополнился еще 28 пациентами.

Шесть человек находятся в тяжелой степени тяжести, у 24 человек среднее течение заболевания. У остальных болезнь протекает в легкой форме.

Из хороших новостей: на Ставрополье льготные категории школьников начали получать продуктовые наборы. Напомним, что они будут каждый месяц выдаваться в период действия ограничительных, мер детям, которые больше всего нуждаются в господдержке.

Также в крае выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом.

Накануне стало известно, что в Пятигорске из-за сложной эпидситуации с 17 апреля вводят карантин.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Новости из Пятигорска на этом не закончились. Там мэр города Андрей Скрипник покинул пост. Теперь временным главой курорта назначен Лев Травнев.

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