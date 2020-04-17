Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 апреля 2020: заболевших COVID-19 стало больше

По данным на утро 17 апреля 2020 года, которые опубликовал губернатор, число заболевших в Ставрополе и крае составляет 143 человека. За день в регионе медики зафиксировали еще 28 зараженных.

Число погибших от COVID-19 не изменилось - это две женщины из Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Состояние шести пациентов оценивают как тяжелое, 26 - как средней тяжести. Однако 19 человек уже выздоровели.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

В Пятигорске официально вводится карантин из-за коронавируса.

- Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - сказал Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Ограничительные меры вводятся с 17 апреля. Карантин связывают с трудной эпидемиологической ситуацией в городе.

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

Согласно показателям "Яндекс.Карты", уровень самоизоляции на Ставрополье увеличился. Самым дисциплинированным стал Михайловск, где индекс равняется трем. А самыми непослушным - Пятигорск с двумя баллами. Правда, на улицах много людей.