2020-04-17T00:18:45+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 апреля 2020: заболевших COVID-19 стало больше

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 17 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По данным на утро 17 апреля 2020 года, которые опубликовал губернатор, число заболевших в Ставрополе и крае составляет 143 человека. За день в регионе медики зафиксировали еще 28 зараженных.

Число погибших от COVID-19 не изменилось - это две женщины из Георгиевского городского округа и поселка Иноземцево. Состояние шести пациентов оценивают как тяжелое, 26 - как средней тяжести. Однако 19 человек уже выздоровели.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

В Пятигорске официально вводится карантин из-за коронавируса.

- Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - сказал Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Ограничительные меры вводятся с 17 апреля. Карантин связывают с трудной эпидемиологической ситуацией в городе.

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

Согласно показателям "Яндекс.Карты", уровень самоизоляции на Ставрополье увеличился. Самым дисциплинированным стал Михайловск, где индекс равняется трем. А самыми непослушным - Пятигорск с двумя баллами. Правда, на улицах много людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пятигорске рассказали, что ждет горожан на карантине
В Пятигорске временным главой города назначен Лев Травнев
В Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
В Ставрополе стали известны причины заражения коронавирусом в крае
На Ставрополье выписали еще 8 пациентов, переболевших коронавирусом
В Кремле заявления Кадырова по поводу «Новой газеты» считают эмоциональными
На Ставрополье тысячи школьников получат бесплатные продуктовые наборы
В КБР оштрафуют мужчину, разместившего в сети лживый ролик про корнавирус
На Ставрополье выросло производство птичьего и индюшечьего мяса
В Ставрополе на Пасху ограничат движение транспорта к кладбищам
На Ставрополье "выездные" онкологи нашли 15 жителей с новообразованием
На Ставрополье осудят мать за попытку убить новорожденного сына
На Ставрополье более 22 тысяч торговцев получат поддержку
На Ставрополье могут ввести карантин
Семья дагестанского сенатора попала в список "самых богатых" в России
На Ставрополье 17 апреля ожидаются заморозки
В Пятигорске жители просят спасти город от безвластия
На Ставрополье число заболевших коронавирусом приближается к 150
В Дагестане полицейские убили мужчину, открывшего по ним стрельбу