Как на Ставрополье помогают предпринимателям, пострадавшим от коронавируса

На Ставрополье банки начали выдавать кредиты под 0% на зарплату по государственной программе. Кредиты, напомним, предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (список опубликован на сайте правительства РФ).

Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. По истечении 6 месяцев ставка повышается до 4% годовых. Кредит является целевым, выдается исключительно на зарплату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. На протяжении действия кредитного договора заемщик обязан не сокращать персонал более чем на 15%.

Есть банки, которые присоединились к правительственной программе по субсидированию малого и среднего предпринимательства для компаний ряда отраслей «1/3 - 1/3 - 1/3». Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на срок до 1 октября с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя банк и правительство РФ.

Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться либо к клиентскому менеджеру, либо в один из офисов, осуществляющий обслуживание юридических лиц.

Конечно, поддерживать сейчас нужно и важно и рядовых граждан. И в этом направлении банки тоже включились в реализацию государственных программ поддержки. Так, банки предоставляют кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, при условии снижения официального дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в прошлом году.

ФЗ № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 года, вступил в действие с 3 апреля.

Кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляется по кредитам, максимальная сумма которых для регионов, в том числе, Ставропольского края, не превышает 2 млн рублей, а также по автокредитам - до 600 тысяч рублей, по потребительским кредитам для ИП - до 300 тысяч рублей, по потребительским кредитам для физлиц - до 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физлиц - до 100 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Помочь предпринимателям могут не только банки. Краевой минэк по поручению губернатора края продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.

Фонд микрофинансирования разработал продукт кредитования на зарплату и оборотные средства по льготной ставке от 1% для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях коронавирусной пандемии. Кроме того, фонд предоставляет отсрочку по погашению остатка основного долга и процентов, а также по погашению основного долга на конец срока действия договора микрозайма. Платежи по процентам и основному долгу по кредитам продлеваются до 6 месяцев.

Льготную ставку в 0,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях пандемии, установил Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

А на базе центра «Мой бизнес» в крае организована работа «горячей линии» - (8652) 22-52-62 - для информирования предпринимательского сообщества края о мерах господдержки в условиях действия режима самоизоляции.