2020-04-17T03:40:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 17 апреля 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Дагестане на 17 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Число заболевших коронавирусом в Дагестане на 17 апреля 2020 года, последние новости о коронавирусе, официальная статистика и количество смертей. «КП - Северный Кавказ» собрала для вас последние данные о распространении COVID-19 в республике.

Число заболевших коронавирусом в Дагестане 17 апреля существенно увеличилось. За сутки у 41 пациента был диагностирован COVID-19. Всего в республике заболели 154 человека.

— Зафиксировано ещё три случая смерти пациентов с подозрением на коронавирус. В том числе, умерла 27-летняя девушка на четвёртом месяце беременности. Она обратилась за медпомощью в Хасавюрте. Была диагностирована двухсторонняя пневмония и осложнения хронических заболеваний. Состояние ухудшалось. Однако даже транспортировка в реанимацию инфекционной больницы в Махачкале не спасла ситуацию. Врачи сделали всё, что смогли, — пояснили ситуацию в республиканском Минздраве.

Количество скончавшихся от коронавируса в регионе теперь составляет 6 человек. 9 жителей вылечились и выписаны из медчреждений.

Отметим, что несмотря на всю серьёзность ситуации, в республике далеко не все строго следуют предписаниям введённого режима обязательной самоизоляции. Многие продолжают свободно выходить на улицы и посещать мечети. Это существенно осложняет ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане. Регион продолжает лидировать по количеству заражённых в СКФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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