Коронавирус в Дагестане, последние новости на 17 апреля 2020: рассказываем о распространении коронавирусной инфекции на территории республики. Последние новости о количестве заразившихся, выздоровевших и погибших.

За последние сутки количество заболевших коронавирусом выросло в полтора раза! Зафиксировано 49 новых случаев заражения. Всего больных — 154 человека. Об этом сообщил Минздрав региона.

К несчастью, 16 апреля были зафиксированы три летальных исхода. Среди скончавшихся — 27-летняя девушка, находившаяся на четвёртом месяце беременности. У неё двухсторонняя пневмония осложнилась хроническим заболеванием. Врачам не удалось спасти ни маму, ни ребёнка. Общее число погибших — 6 человек. 9 человек выздоровели.

Часть жителей региона продолжает наплевательски относиться к мерам предосторожности: люди нарушают режим самоизоляции, свободно гуляют по городу и выходят на молитвы в мечеть. Минздрав выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией и рекомендует всем дагестанцам оставаться дома.

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Беременная 27-летняя девушка скончалась от коронавируса в Дагестане

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