Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 апреля 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом рассказал губернатор 17 апреля.
- Эпидситуация в нашем крае продолжает меняться. К сожалению, не в лучшую сторону, - отметил глава региона Владимир Владимиров.
За сутки диагноз подтвердился еще у 12 человек. Общее число заболевших выросло до 155. География коронавируса тоже растет. Сегодня коронавирус в Ставропольском крае обнаружен на 20 территориях (+2 территории за сутки).
Города те же: Ставрополь, Кисловодск, Невинномысск, Железноводск и Пятигорск. В последнем - вернули к управлению городом главу Льва Травнева и вводят карантин, поскольку найти источник распространения заразы в Пятигорске уже невозможно, а заболевших прибавляется.
Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.
Городских округов, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, восемь: Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Минераловодский, Нефтекумский,
Новоалександровский и Советский.
А вот районов, чьи жители заболели COVID-19, прибавилось. За сутки диагноз подтвердился у пациентов из Александровского и Новоселицкого районов, где ранее коронавирус не находили. Вот все районы, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус:
Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
- Александровский район
- Андроповский район
- Кочубеевский район
- Красногвардейский район
- Новоселицкий район
- Предгорный район
- Шпаковский район
А теперь к списку мест с числом заболевших:
Невинномысск — 31
Пятигорск — 23
Ставрополь — 16
Иноземцево — 12
Новозаведенное — 10
Горячеводский — 6
Село Ивановское — 5
Село Казинка — 5
Село Краснокумское — 4
Станица Барсуковская — 4
Село Привольное — 3
Зеленокумск — 3
Станица Суворовская — 3
Михайловск — 3
Кисловодск — 2
Станица Лысогорская — 2
Село Шишкино — 2
Станица Зольская — 2
Новоалександровск — 2
Георгиевск — 1
Благодарный — 1
Минеральные Воды — 1
Село Надежда — 1
Село Каясула — 1
Станица Константиновская — 1
Посёлок Свободы — 1
Станица Ессентукская — 1
Посёлок Нежинский — 1
Село Винсады — 1
Посёлок Ясная Поляна — 1
Посёлок Передовой — 1
Рыздвяный — 1
Поселок Щелкан — 1
Село Северное — 1
Поселок Дубовая Роща — 1
Село Крымгиреевское — 1
Власти напоминают, что следует воздержаться от посещения храмов на Пасху, а помолиться дома. Кладбища для посещения закрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU