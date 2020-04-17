Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 17 апреля 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: об этом рассказал губернатор 17 апреля.

- Эпидситуация в нашем крае продолжает меняться. К сожалению, не в лучшую сторону, - отметил глава региона Владимир Владимиров.

За сутки диагноз подтвердился еще у 12 человек. Общее число заболевших выросло до 155. География коронавируса тоже растет. Сегодня коронавирус в Ставропольском крае обнаружен на 20 территориях (+2 территории за сутки).

Города те же: Ставрополь, Кисловодск, Невинномысск, Железноводск и Пятигорск. В последнем - вернули к управлению городом главу Льва Травнева и вводят карантин, поскольку найти источник распространения заразы в Пятигорске уже невозможно, а заболевших прибавляется.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Городских округов, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус, восемь: Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Минераловодский, Нефтекумский,

Новоалександровский и Советский.

А вот районов, чьи жители заболели COVID-19, прибавилось. За сутки диагноз подтвердился у пациентов из Александровского и Новоселицкого районов, где ранее коронавирус не находили. Вот все районы, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус:

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

- Александровский район

- Андроповский район

- Кочубеевский район

- Красногвардейский район

- Новоселицкий район

- Предгорный район

- Шпаковский район

А теперь к списку мест с числом заболевших:

Невинномысск — 31

Пятигорск — 23

Ставрополь — 16

Иноземцево — 12

Новозаведенное — 10

Горячеводский — 6

Село Ивановское — 5

Село Казинка — 5

Село Краснокумское — 4

Станица Барсуковская — 4

Село Привольное — 3

Зеленокумск — 3

Станица Суворовская — 3

Михайловск — 3

Кисловодск — 2

Станица Лысогорская — 2

Село Шишкино — 2

Станица Зольская — 2

Новоалександровск — 2

Георгиевск — 1

Благодарный — 1

Минеральные Воды — 1

Село Надежда — 1

Село Каясула — 1

Станица Константиновская — 1

Посёлок Свободы — 1

Станица Ессентукская — 1

Посёлок Нежинский — 1

Село Винсады — 1

Посёлок Ясная Поляна — 1

Посёлок Передовой — 1

Рыздвяный — 1

Поселок Щелкан — 1

Село Северное — 1

Поселок Дубовая Роща — 1

Село Крымгиреевское — 1

Власти напоминают, что следует воздержаться от посещения храмов на Пасху, а помолиться дома. Кладбища для посещения закрыты.

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