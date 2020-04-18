2020-04-17T16:54:08+03:00
Происшествия

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: где еще в КБР обнаружен коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 18 апреля 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: новости по эпидобстановке в Кабардино-Балкарии.

Как передает Оперштаб республики, зараза захватывает новые территории. Выявлено всего 92 пациента с подтвержденным COVID-19 в 21 населенном пункте:

- Нальчик – 34

- Чегем II – 8

- Чегем – 5

- Н.Куркужин – 2

- Кенже – 3

- Терек – 4

- Аргудан – 1

- Баксан – 1

- Шалушка – 8

- Верхняя Жемтала – 1

-.Хасанья – 1

- Нартан – 8

- Кашхатау – 6

- Старый Черек – 2

- Герпегеж – 1

- Светловодское – 1

- Адиюх – 1

- Бабугент – 1

- Дыгулыбгеи – 1

- Псыгансу – 1

- Карагач – 2

В самоизоляции дома под медицинским наблюдением остается 1041 жителей (за сутки + 80, 63 завершили карантин). Речь о людях, которые контактировали с зараженными. Они сдают тесты и находятся под контролем врачей 14 дней.

- Как видите, география распространения COVID-19 расширяется, захватывая все новые населенные пункты. Просим ограничить контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, временно перейти на дистанционное общение, - настоятельно рекомендуют жителям КБР специалисты Оперштаба. - Если в семье есть работающие люди, им особенно необходимо соблюдать меры профилактики.

Меры профилактики простые. Надо часто мыть руки, дезинфицировать поверхности на рабочем месте, носить маску даже в маленьком коллективе, а также менять одежду, приходя домой, чаще стирать.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы
В Железноводске выявили 6 новых случаев коронавируса
В Ставрополе изменят режим выдачи спецпропусков на выходных
В Пятигорске рассказали, как горожанам получить пропуск на время карантина
Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома
В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела
В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин