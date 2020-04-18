Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: где еще в КБР обнаружен коронавирус
Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: новости по эпидобстановке в Кабардино-Балкарии.
Как передает Оперштаб республики, зараза захватывает новые территории. Выявлено всего 92 пациента с подтвержденным COVID-19 в 21 населенном пункте:
- Нальчик – 34
- Чегем II – 8
- Чегем – 5
- Н.Куркужин – 2
- Кенже – 3
- Терек – 4
- Аргудан – 1
- Баксан – 1
- Шалушка – 8
- Верхняя Жемтала – 1
-.Хасанья – 1
- Нартан – 8
- Кашхатау – 6
- Старый Черек – 2
- Герпегеж – 1
- Светловодское – 1
- Адиюх – 1
- Бабугент – 1
- Дыгулыбгеи – 1
- Псыгансу – 1
- Карагач – 2
В самоизоляции дома под медицинским наблюдением остается 1041 жителей (за сутки + 80, 63 завершили карантин). Речь о людях, которые контактировали с зараженными. Они сдают тесты и находятся под контролем врачей 14 дней.
- Как видите, география распространения COVID-19 расширяется, захватывая все новые населенные пункты. Просим ограничить контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, временно перейти на дистанционное общение, - настоятельно рекомендуют жителям КБР специалисты Оперштаба. - Если в семье есть работающие люди, им особенно необходимо соблюдать меры профилактики.
Меры профилактики простые. Надо часто мыть руки, дезинфицировать поверхности на рабочем месте, носить маску даже в маленьком коллективе, а также менять одежду, приходя домой, чаще стирать.
Карта распространения коронавируса в СКФО
Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU