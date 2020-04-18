Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: где еще в КБР обнаружен коронавирус

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 18 апреля 2020: новости по эпидобстановке в Кабардино-Балкарии.

Как передает Оперштаб республики, зараза захватывает новые территории. Выявлено всего 92 пациента с подтвержденным COVID-19 в 21 населенном пункте:

- Нальчик – 34

- Чегем II – 8

- Чегем – 5

- Н.Куркужин – 2

- Кенже – 3

- Терек – 4

- Аргудан – 1

- Баксан – 1

- Шалушка – 8

- Верхняя Жемтала – 1

-.Хасанья – 1

- Нартан – 8

- Кашхатау – 6

- Старый Черек – 2

- Герпегеж – 1

- Светловодское – 1

- Адиюх – 1

- Бабугент – 1

- Дыгулыбгеи – 1

- Псыгансу – 1

- Карагач – 2

В самоизоляции дома под медицинским наблюдением остается 1041 жителей (за сутки + 80, 63 завершили карантин). Речь о людях, которые контактировали с зараженными. Они сдают тесты и находятся под контролем врачей 14 дней.

- Как видите, география распространения COVID-19 расширяется, захватывая все новые населенные пункты. Просим ограничить контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, временно перейти на дистанционное общение, - настоятельно рекомендуют жителям КБР специалисты Оперштаба. - Если в семье есть работающие люди, им особенно необходимо соблюдать меры профилактики.

Меры профилактики простые. Надо часто мыть руки, дезинфицировать поверхности на рабочем месте, носить маску даже в маленьком коллективе, а также менять одежду, приходя домой, чаще стирать.

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).