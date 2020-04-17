2020-04-17T16:21:28+03:00
Общество

«Черт его знает!»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

У руководства и медиков городской больницы №2 нашли COVID-19 [эксклюзив Kp.ru]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Главный врач рассказал, что никто не думал, что заразилсяГлавный врач рассказал, что никто не думал, что заразился
Изменить размер текста:

В Городской клинической больнице № 2 города Ставрополь на карантин отправляют врачей. Хотя именно здесь разбили дополнительный госпиталь на 163 койки для пациентов с внебольничной пневмонией вирусного типа, в том числе инфицированных COVID-19.

Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

Последнее плановое тестирование на коронавирус стало для медиков шоком. У главного врача и других сотрудников результаты пришли «положительные». Это притом, что все работали без жалоб на здоровье. Скажем больше, в больнице подчеркивают: если бы не регулярная сдача анализов, никто бы даже не подумал, что болен. Руководство исключает вероятность заражения от изолированных пациентов на лечении.

«Это «заносной» вариант»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

00:00
00:00

Подробнее обо всем главврач Анатолий Былим рассказал в интервью радио «Комсомольская правда-Ставрополь»:

- Как заразились?

- Черт его знает! Я достаточно коммуникабельный, по работе общаюсь со многим количеством людей.

- Это были не те больные, которые лежат в стационаре с коронавирусом?

- Нет. И даже сотрудники, которые тоже пострадали со мной, (заразились - прим. Ред.) не от тех больных. Это «заносной» вариант.

- Характерные симптомы? На что-то обратили внимание?

- Максимум обычная простуда. Появилась утомляемость, которую списывали на рабочую занятость. Появилась боль в горле. Но опять же, от работы, разговоров – все списывалось на это.

О числе инфицированных медиков не распространяются. Но уточняют, что все переносят коронавирус в легкой, бессимптомной форме. В Минздраве Ставрополья «КП» комментируют, что заболевших врачей отправят либо в стационар, либо на домашний карантин.

- Мы надеемся максимально быстро вернуться в строй, - заявил напоследок главврач больницы и призвал всех соблюдать социальную дистанцию и находиться дома.

Ольга Дроздецкая о коронавирусе в Ставропольском крае.

На 17 апреля в регионе растет число больных и территорий, где выявляют коронавирус. Сегодня их – 20. Это 5 городов, 7 районов, 8 горокругов. Лидируют Невинномысск – 31 случай, Пятигорск – 23 и Ставрополь – 16. Всего в крае выявлено 155 случаев заражения COVID-19. Из них 18 – у детей. Вошли в число – 24 выздоровевших пациента и две скончавшиеся женщины с коронавирусом. У 8 пациентов, которые сейчас на лечении, тяжелое состояние. У 24 – средней степени тяжести.

Подробно о том, как изменится Пятигорск во время карантина (комментарий Юрия Скворцова).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Рискуем, чтобы спасти чью-то жизнь»: главврач больницы в Ставрополе заразился коронавирусом

Анатолий Былим рассказал, что COVID-19 обнаружили и у его коллег [видео, аудио]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела
В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин