«Черт его знает!»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

В Городской клинической больнице № 2 города Ставрополь на карантин отправляют врачей. Хотя именно здесь разбили дополнительный госпиталь на 163 койки для пациентов с внебольничной пневмонией вирусного типа, в том числе инфицированных COVID-19.

Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

Последнее плановое тестирование на коронавирус стало для медиков шоком. У главного врача и других сотрудников результаты пришли «положительные». Это притом, что все работали без жалоб на здоровье. Скажем больше, в больнице подчеркивают: если бы не регулярная сдача анализов, никто бы даже не подумал, что болен. Руководство исключает вероятность заражения от изолированных пациентов на лечении.

«Это «заносной» вариант»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя 00:00 00:00

Подробнее обо всем главврач Анатолий Былим рассказал в интервью радио «Комсомольская правда-Ставрополь»:

- Как заразились?

- Черт его знает! Я достаточно коммуникабельный, по работе общаюсь со многим количеством людей.

- Это были не те больные, которые лежат в стационаре с коронавирусом?

- Нет. И даже сотрудники, которые тоже пострадали со мной, (заразились - прим. Ред.) не от тех больных. Это «заносной» вариант.

- Характерные симптомы? На что-то обратили внимание?

- Максимум обычная простуда. Появилась утомляемость, которую списывали на рабочую занятость. Появилась боль в горле. Но опять же, от работы, разговоров – все списывалось на это.

О числе инфицированных медиков не распространяются. Но уточняют, что все переносят коронавирус в легкой, бессимптомной форме. В Минздраве Ставрополья «КП» комментируют, что заболевших врачей отправят либо в стационар, либо на домашний карантин.

- Мы надеемся максимально быстро вернуться в строй, - заявил напоследок главврач больницы и призвал всех соблюдать социальную дистанцию и находиться дома.

Ольга Дроздецкая о коронавирусе в Ставропольском крае.

На 17 апреля в регионе растет число больных и территорий, где выявляют коронавирус. Сегодня их – 20. Это 5 городов, 7 районов, 8 горокругов. Лидируют Невинномысск – 31 случай, Пятигорск – 23 и Ставрополь – 16. Всего в крае выявлено 155 случаев заражения COVID-19. Из них 18 – у детей. Вошли в число – 24 выздоровевших пациента и две скончавшиеся женщины с коронавирусом. У 8 пациентов, которые сейчас на лечении, тяжелое состояние. У 24 – средней степени тяжести.

Подробно о том, как изменится Пятигорск во время карантина (комментарий Юрия Скворцова).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Рискуем, чтобы спасти чью-то жизнь»: главврач больницы в Ставрополе заразился коронавирусом

Анатолий Былим рассказал, что COVID-19 обнаружили и у его коллег [видео, аудио]