Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 18 апреля 2020: число больных приблизилось к 100

Новые случаи заражения коронавирусом в Нальчике на 18 апреля 2020: за сутки число больных приблизилось к сотне.

Больше 7 тысяч человек в КБР протестировали. Подтверждено заболевание у 92 жителей. Выздоровевших – 8 (накануне + 2). В самоизоляции дома под медицинским наблюдением остается 1041 человек (за прошедшие сутки + 80, 63 завершили карантин). Речь о тех, кого поместили на домашний карантин после контакта с заболевшими.

В тяжелом и средне тяжелом состоянии госпитализированы с подтвержденным статусом COVID-19 или с клинико-рентгенологическими признаками коронавируса – 47 человек (за минувшие сутки + 8). В реанимации 6 человек, трое из них на аппарате ИВЛ.

Дома с легким течением заболевания амбулаторное лечение получают 53 пациента с коронавирусом. В их числе 8 детей. Один человек с подозрением на COVID-19 изолирован в стационаре Центральной районной больницы Терского района. Еще двое – в обсерваторе в Гериатрическом центре. Как уточняют в Оперштабе КБР, "помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции и нарушением режима самоизоляции".

География коронавируса также растет. COVID-19 находят у жителей новых территорий.

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