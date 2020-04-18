Новые случаи заражения коронавирусом во Владикавказе на 18 апреля 2020: число больных приближается к сотне

Новые случаи заражения коронавирусом во Владикавказе на 18 апреля 2020: накануне прибавилось 29 случаев заболевания. Общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 94.

По данным министерства здравоохранения РСО-Алания, накануне в Республиканской клинической больнице скорой помощи находились 216 пациентов (+26 за минувшие сутки), из которых 113 - в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией. 11 пациентов с подозрением на COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- В Республиканской детской клинической больнице находятся 5 детей и 2 взрослых. Лабораторно COVID-19 подтвержден у 1 взрослого, - комментируют в Минздраве. - Всего в республике COVID-19 подтвержден у 94 человека, 7 проходят лечение в РКБСМП, 5 выздоровели, 2 летальных исхода. 80 человек находятся на домашней изоляции.