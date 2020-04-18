2020-04-17T17:23:20+03:00
Происшествия

Новые случаи заражения коронавирусом во Владикавказе на 18 апреля 2020: число больных приближается к сотне

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом во Владикавказе на 18 апреля 2020 года [информация обновляется]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новые случаи заражения коронавирусом во Владикавказе на 18 апреля 2020: накануне прибавилось 29 случаев заболевания. Общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 94.

По данным министерства здравоохранения РСО-Алания, накануне в Республиканской клинической больнице скорой помощи находились 216 пациентов (+26 за минувшие сутки), из которых 113 - в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией. 11 пациентов с подозрением на COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- В Республиканской детской клинической больнице находятся 5 детей и 2 взрослых. Лабораторно COVID-19 подтвержден у 1 взрослого, - комментируют в Минздраве. - Всего в республике COVID-19 подтвержден у 94 человека, 7 проходят лечение в РКБСМП, 5 выздоровели, 2 летальных исхода. 80 человек находятся на домашней изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье два пациента с коронавирусом пытались сбежать из больницы
В Железноводске выявили 6 новых случаев коронавируса
В Ставрополе изменят режим выдачи спецпропусков на выходных
В Пятигорске рассказали, как горожанам получить пропуск на время карантина
Подключить интернет-банк УРАЛСИБА теперь можно не выходя из дома
В Ставрополе пьяный таксист сбил столб и въехал в чужой автомобиль
В Пятигорске во время карантина не будут останавливаться электрички
В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам
На Ставрополье во время самоизоляции зафиксирован рост рождаемости
На Ставрополье полицейские вымогали деньги за закрытие уголовного дела
В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов
Число заболевших коронавирусом в Карачаево-Черкесии округлилось до 50
В Пятигорске пьяный водитель сбил ребенка в коляске
На Ставрополье коронавирусом заразились 18 детей
На Ставрополье пьяный водитель расплакался в машине ДПС
В Ставрополе главврач больницы заболел коронавирусом
Число смертей от коронавируса в Дагестане выросло до 9
В Пятигорске сотрудник мэрии ответит за воспрепятствование предпринимательской деятельности
В Ставрополе в тройной аварии пострадали четыре человека
"Ессентуки-Арену" «переобули» для юных чемпионов
В Ставрополе на Пасху изменятся маршруты транспорта
В Ставрополе поймали 300 нарушителей режима самоизоляции
На Ставрополье верующим разъяснили, как пройдут религиозные праздники
В Северной Осетии коронавирус обнаружили еще у 29 человек
На Ставрополье митрополит призвал людей остаться дома на Пасху
На Ставрополье провели 19000 тестов на Covid-19
На Ставрополье еще у 12 человек выявили коронавирус
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 155 человек
Губернатор Ставропольского края закрыл целый город на карантин