Обманули полицию, чтоб спасти старика из огня: чеченцы совершили подвиг во Франции

На кадры, снятые во французском городе Монтро-Фот-Йон, невозможно смотреть без слез. На балконе охваченной огнем квартиры стоит старичок. Его растерянное лицо на несколько секунд появляется из дыма и исчезает вновь — такая стоит густая пелена. Внизу стоит не менее растерянная толпа. Счет идет на минуты, а пожарных еще нет. И тут к дому подбегают двое мужчин. Они залезают на мусорный бак и показывают - поднимайте! Несколько добровольцев тут же выполняют их команду. Смельчаки поднялись по перекрытиям на третий этаж. Затем к ним присоединились еще двое помощников.

Пожарный караул подбежал к полыхающему зданию, когда мужчины, балансируя на узком парапете, уже перетащили старика в безопасное место. В этот момент раздались аплодисменты. Кто же эти герои, которым хлопали даже полицейские?

Знакомьтесь - это 33-летний Джамбулат Домбаев и 40-летний Махди Улубаев, оба они выходцы из Чечни. Они прогуливались недалеко от места трагедии (позже стало известно, что в дыму задохнулись женщина и ее трехлетний ребенок). Заметив пожар, они мгновенно бросились на помощь.

- Когда видишь человека в беде, поступаешь автоматически, не думаешь. Тело само действует, душа идет куда надо, - рассказал Джамбулат. - Пожарных еще не было, были только полицейские. Они не поднялись в горящую квартиру, это в их обязанности не входит. Они смотрели, чтоб посторонние ничего лишнего не делали. Ну... Мы их обманули, отвлекли.

Отчитывать отважных мужчин, конечно, никто не стал. Но и официальной благодарности пока не последовало.

- Может, потом скажут. Мы ж тут друг друга всех знаем (население Монтро-Фот-Йон менее 20 000 человек - Прим.), полицейских по именам знаем. Пока этот коронавирус, они людей избегают, близко не подходят, как можно дальше держатся, может из-за этого спасибо не сказали? - предположил Джамбулат.