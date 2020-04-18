2020-04-17T23:49:00+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 апреля 2020: в крае количество зараженных достигло 155 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на утро 18 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусомВ Ставропольском крае продолжает расти число заболевших коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 18 апреля 2020: как сообщил губернатор Ставрополья, в крае еще у 12 пациентов выявили коронавирусную инфекцию.

«Это «заносной» вариант»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

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Таким образом, за всё время в регионе зарегистрировано 155 случаев заболевания. В том числе у 18 детей.

Также выяснилось, что у главного врача и нескольких медиков городской клинической больницы №2 Ставрополя, где оборудовано дополнительное отделение для инфицированных COVID-19, подтвердился коронавирус.

Через несколько минут руководитель медучреждения Анатолий Былим публично сообщил, что получил положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

- Я и несколько моих коллег получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. На базе нашего учреждения работают койки по приему больных с этой патологией. Да, мы рискуем. Мы выходим на работу каждый день, рискуя, для того, чтобы спасти чью-то жизнь и остановить инфекцию. Мы приняли решение самоизолироваться, - рассказал главврач.

Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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