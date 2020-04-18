2020-04-18T00:52:05+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 апреля 2020: в числе пациентов - медики

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 апреля 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе и крае зафиксировали 18 апреля 2020 года. Количество больных увеличилось на 12, теперь в регионе выявили 155 инфицированных, среди которых - 18 детей и несколько медиков. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.

Состояние восьми заболевших оценивается как тяжелое, еще 24 - как средней степени тяжести. За все время две женщины из поселка Иноземцево и Георгиевского городского округа погибли, но 24 человек вылечили и выписали.

- Как заразился? Черт его знает! Я достаточно коммуникабельный, по работе общаюсь со многим количеством людей. И даже сотрудники, которые тоже пострадали со мной, (заразились - прим. Ред.) не от тех больных. Это «заносной» вариант, - прокомментировал "КП - Северный Кавказ" свое заражение главный врач Второй городской больницы Ставрополя Анатолий Былим.

«Это «заносной» вариант»: Главврач – «КП» про источник коронавируса в больнице Ставрополя

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Главный врач больницы Ставрополя заразился коронавирусом.

Новые случаи заражения выявили в 20 территориях Ставрополья. Один из них - Пятигорск, который закрыли на карантин.

- Продолжается тестирование контактных лиц. Заболевшие изолированы, под наблюдением врачей. Всем, кто въезжает в край, вручаются уведомления об обязательной двухнедельной самоизоляции, - написал Владимиров.

УРОВЕНЬ САМОИЗОЛЯЦИИ

По данным "Яндекс.Карты", индекс самоизоляции остается низким. Самые плохие показатели в Пятигорске и Минеральных Водах: тамошние баллы на 12 часов 17 апреля равнялись 2 и 1,9. Самыми законопослушными оказались жители Михайловска - коэффициент в течение всего дня не опускался ниже трех.

"КП - Северный Кавказ" следит за обновлением информации о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе и крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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